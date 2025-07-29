Марта Гичко

Ледник Туэйтс в Антарктиде демонстрирует трещины, которые могут вызвать его обвал - следствием станет стремительное повышение уровня моря и угроза для прибрежных городов по всему миру.

Ледник Туэйтс, известный под жутким названием "ледник Судного дня", демонстрирует признаки тревожной нестабильности, что может привести к повышению уровня мирового океана более чем на три метра.

Последнее исследование, опубликованное в Journal of Geophysical Research Earth Surface, выявило новые детали о трещинах в шельфовом леднике, которые могут ускорить его катастрофический обвал.

"Мы видели, как откалываются шельфовые ледники, но никогда не видели, чтобы они снова отрастали", - отмечает Ричард Элли, соавтор исследования.

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Ледник Туэйтс, шириной почти 130 км, ежегодно теряет до 136 миллиардов тонн льда. Его шельфовый ледник сейчас сдерживает массивные потоки льда от стекания в океан. Если эта "пробка" разрушится, уровень моря может стремительно вырасти, затопив прибрежные города по всему миру.

Ученые из Университета штата Пенсильвания, используя спутниковые данные ICESat-2 от NASA, создали точные трехмерные модели трещин. Это помогло выявить механизм обратной связи нестабильности: трещины вызывают ускоренное таяние, что, в свою очередь, создает еще больше трещин.

"Мы считаем, что если ледник Туэйтс станет очень нестабильным, это будет иметь катастрофические последствия", - заявляет доцент Шуцзе Ван.

Особенно уязвимой является восточная часть ледника, где трещинообразование происходит быстрее. Причины - сложное взаимодействие океанских течений, повышение температуры воды и уменьшение морского льда.

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Ученые предупреждают: ледник Туэйтс может повторить судьбу ледника Ларсен B, который в 2002 году полностью распался за пять недель. Но Туэйтс значительно больше, а его разрушение может вызвать "эффект домино", дестабилизируя другие части антарктического ледникового щита.

"Мы ожидаем, что это будет ключевой набор данных для исследователей", - отметил Чжэнжуй Хуан, докторант и соавтор исследования.

Новое исследование дает шанс точнее прогнозировать угрозы и разрабатывать стратегии смягчения последствий повышения уровня моря. Но наука подчеркивает: действовать нужно уже сейчас.

Глобальное потепление - тревожные новости

Как сообщал УНИАН, согласно новому исследованию, суша Земли высыхает так быстро, что теперь ее вклад в повышение уровня моря больше, чем таяние ледников.

Ученые обнаружили, что потеря воды из почвы, озер и подземных водоносных горизонтов ускоряет повышение уровня моря, и эта тенденция к высыханию распространяется с угрожающей скоростью.

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