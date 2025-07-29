Враг ударил по селу в Изюмском районе, вероятно, из РСЗО.

В Харьковской области в результате обстрела российских оккупантов погибли пять человек, еще трое ранены.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Национальной полиции Украины, сегодня, 29 июля, около 10:38 российские войска нанесли удар, вероятно, из реактивной системы залпового огня по селу Новоплатоновка Боровской территориальной общины Изюмского района.

"В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. По предварительным данным, из-за обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - отметили в полиции.

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На место выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты. Правоохранители документируют военное преступление и собирают доказательную базу.

Удар по исправительной колонии в Запорожской области

28 июля ориентировочно в 23:28 вооруженные силы России нанесли авиационный удар по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожской области четырьмя управляемыми авиационными бомбами.

В результате атаки была полностью разрушена столовая, существенные разрушения получили административный штаб и карантинный участок. По данным Министерства юстиции, 17 осужденных погибли, еще 42 получили ранения.

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