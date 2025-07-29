Есть пять городов, которые не оправдали его ожиданий.

Эксперт по путешествиям, странствующий по миру более 30 лет, назвал пять городов, в которые он никогда не вернется: один из них - столица с известными достопримечательностями. Об этом пишет Daily Express.

Карлос Лавилла, профессиональный турагент, путешествует по миру уже три десятилетия, посещая по пути невероятные места. Однако есть пять городов, которые не оправдали ожиданий, и эксперт поклялся никогда больше их не посещать.

"Это пять городов, где я, как профессиональный турагент, чувствовал себя наиболее некомфортно из-за их низкой или вовсе отсутствующей туристической привлекательности", - сказал он в видео на TikTok.

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Рейкьявик

Рейкьявик - столица и крупнейший город Исландии, где находятся Голубая лагуна и невероятное северное сияние. Однако, несмотря на то, что город может похвастаться неземными природными достопримечательностями,

Карлос сказал:

"Там едва ли найдётся озеро, да две утки работают неполный рабочий день, а всё остальное в городе можно взять, завернуть в подарочную бумагу, прикрепить бантик и подарить первому встречному".

Мале

Четвёртым в чёрном списке эксперта идёт Мале, столица Мальдив. Город изобилует высотками и узкими улочками. Карос назвал его "крайне уродливым".

"Невозможно оторвать взгляд от него и подумать, что если бы мог, то немедленно убрал бы его своими руками. К счастью, это настолько уродливый город, что он лишь подчеркивает красоту остальной части страны", - добавил он.

Лас-Вегас

Отмечается, что более 40 миллионов туристов ежегодно посещают Лас-Вегас, чтобы попробовать свои силы в одних из лучших казино мира. Карлоса не убедила эта туристическая достопримечательность:

"Хотя его часто называют Городом Грехов, правда в том, что это город-грех. Как будто его отвезли к пластическому хирургу, чтобы тот прилепил к нему кусочки из других прекрасных уголков мира".

Найроби

Вторым по степени непривлекательности для туристов городом, по словам турагента, является Найроби, столица Кении. Карлос заявил, что во время путешествия его больше всего беспокоило "постоянное подтверждение того, что он всё ещё жив, а не умер и не попал прямиком в ад".

"Им пришлось бы заплатить мне, чтобы я вернулся туда, и даже тогда мне пришлось бы думать об этом", - добавил он.

Джакарта

Джакарта, столица Индонезии, занимает первое место в списке эксперта. В городе крайне плохое качество воздуха из-за многочисленных расположенных поблизости угольных электростанций, выбросов транспорта, промышленных предприятий, бытовых выбросов, строительства, дорожной пыли и открытого сжигания мусора.

"Он не только известен как один из самых загрязнённых городов на планете, если не самый, но и, к сожалению, известен на международном уровне огромными, гигантскими крысами, бродящими по его улицам. Чтобы дать вам представление о масштабах этой проблемы: позвольте мне сказать, что Микки Маус много лет назад вышел на пенсию и переехал в Джакарту", - сказал Карлос.

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