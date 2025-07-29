На выставке IDEF-2025 присутствовали три украинских стенда.

Украинские оборонные компании на выставке IDEF-2025 в турецком Стамбуле представили публике свою продукцию. Потенциальные иностранные заказчики ознакомились с решениями в сферах радиоэлектронной борьбы, дронов, бронетехники, боевых модулей и средств связи.

В Defense Express рассказали, что к продукции, которую представила Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI), проявили интерес представители сразу нескольких стран мира. На выставке были показаны решения от Kvertus, Athlon Avia, Ukrainian Bomb Manufacture, "Украинская Бронетехника", KTD Plus, "UkrTac", UBM ("Иннатекс"), Demining Solutions, Defenses Solution, OKO Camera, Aviation Systems of Ukraine, System Electronic Export, KZTS, UA Defense, MixSteel, LFTX, Spetcmashcomplekt и ГККБ "Луч".

В NAUDI поделились, что их стенд заинтересовал посетителей из Турции, Саудовской Аравии, Южной Кореи, Латвии, Румынии, Молдовы, стран Ближнего Востока, Северной Африки и Европы. В издании уточнили, что гостей прежде всего интересовали практические разработки, которые уже были проверены на поле боя.

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Журналисты добавили, что на IDEF-2025 стенд NAUDI не был единственным украинским. Также на выставке были представлены бронеавтомобили UAT.TISA и UAT.GYURZA-02 от "УкрАрмоТех", а "Спецтехноэкспорт" провел свою презентацию.

Зеленский посетил одно из предприятий по производству дронов в Украине

Ранее президент Украины Владимир Зеленский посетил одно из отечественных производств беспилотников, в том числе дронов-перехватчиков. Он подчеркнул, что наша страна умеет делать классные вещи и сохраняет технологическое лидерство в защите жизни.

Зеленский отметил, что встречался с несколькими представителями производств дронов. По его словам, они знают, что необходимо военным.

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