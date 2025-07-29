Каждый комплект включает в себя мини-бортовой компьютер, камеру и радиоустройство.

Украина получит 33 000 комплектов наведения с искусственным интеллектом (ИИ) для дронов. Эта инициатива финансируется по контракту с Пентагоном на 50 миллионов долларов, пишет The Times.

В издании подчеркнули, что комплекты наведения позволят превратить дешевые беспилотники в высокоточное оружие. Это особенно полезно в то время, как Россия проводит летнее наступление.

Отмечается, что эти комплекты поставит американо-немецкая компания Auterion, которая заключила контракт с Пентагоном. Украина сможет превратить тысячи дронов в высокоточные системы, способные отслеживать и нацеливаться на объекты на поле боя, пока они находятся в движении.

Видео дня

В издании рассказали, что каждый комплект включает в себя мини-бортовой компьютер, камеру и радиоустройство. Они позволят беспилотникам самостоятельно выполнять полеты и уклоняться от российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Журналисты добавили, что некоторые украинские дроны уже используют программное обеспечение от Auterion. Генеральный директор компании Лоренц Майер отметил, что эта поставка в десять раз превысит текущие объемы.

"Этот контракт важен, потому что он демонстрирует силу сочетания ведущего в мире программного обеспечения с возможностью экономичного производства беспилотников в больших количествах там, где они нужны", - сказал он журналистам.

Комплекты наведения с ИИ будут поставлены в Украину до конца года в рамках пакета американской помощи, поделились в издании.

Пентагон протестировал дроны в "украинских условиях" - что известно

Ранее стало известно, что в июне Отдел оборонных инноваций Пентагона провел серию испытаний дронов на полигоне возле форта Вейнрайт в Аляске. Условия были приближены к боевым - таким, как в Украине.

Участники испытаний столкнулись с трудностями при навигации и поддержке целей. Тем не менее, некоторые фирмы смогли адаптировать свои системы.

Вас также могут заинтересовать новости: