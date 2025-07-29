Монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети.

Национальный банк рассматривает возможность постепенного изъятия из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

Отмечается, что сейчас в наличном обращении находится около 5,5 млрд шт. разменных монет: 1,4 млрд шт. монет номиналом 50 копеек и 4,1 млрд шт. монет номиналом 10 копеек. В 2025 году запланирована чеканка 20 млн новых монет номиналом 50 копеек, поскольку в этом нуждается наличный оборот.

"Поэтому, если на разменные монеты номиналом 50 копеек сохраняется устойчивый спрос, в частности со стороны сферы торговли, то монеты номиналом 10 копеек прекратили играть существенную роль в наличных расчетах за товары и услуги. Их постепенное изъятие из обращения позволит сократить расходы на изготовление, обработку, транспортировку, хранение и обращение таких монет", - сообщили в Нацбанке.

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Постепенное изъятие монет номиналом 10 копеек из наличного обращения планируется начать уже с 1 октября. Кроме того, их прекратят чеканить и не будут пополнять наличное обращение.

При этом регулятор отмечает, что эти разменные монеты и в дальнейшем будут оставаться в обращении (до принятия решения об их окончательном изъятии). Банки, как и раньше, смогут принимать монеты номиналом 10 копеек от граждан и бизнеса для зачисления на счета, вклады, аккредитивы и для выполнения платежных операций. В то же время, попадая в банки, такие монеты не будут больше возвращаться в обращение, а будут изыматься и передаваться в НБУ для дальнейшего их перечисления и утилизации.

Также разменными монетами номиналом 10 копеек и в дальнейшем можно будет рассчитываться в торговой сети.

В Нацбанке обращают внимание: если при наличных операциях нет монет номиналом 10 копеек, будут применяться правила округления общих сумм в чеке (как это было при изъятии из обращения монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек). При безналичных расчетах округление осуществляться не будет.

Изъятие банкнот из обращения в Украине - последние новости

Осенью 2024 года в НБУ сообщили, что некоторые украинские банкноты будут изымать из обращения, и регулятор заменит купюры старого образца новыми. Речь шла о купюрах номиналом 50 и 200 гривен старого образца, которые выпустили в 2003 - 2007 годах.

В Украине за 2024 год в наличном обращении на 24,5% сократилось количество банкнот номиналом в 200 гривен. НБУ постепенно изымает старые купюры, также произошло частичное замещение банкнотами номиналом 1000 гривен.

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