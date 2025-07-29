Ранее супруга боксера впервые за долгое время показала их самую младшую дочь.

Легендарный украинский боксер Александр Усик и его супруга Екатерина устроили нежную фотосессию на фоне живописного испанского берега. Подборку черно-белых романтических фото в своем Instagram опубликовала 37-летняя жена боксера.

На снимках пара босиком прогулялась по песку, и хрупкая Екатерина словно растворилась в объятиях могучего супруга.

В комментариях пользователи не скупились на комплименты:

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"Какие же вы счастливые, красивые", "Классные фото", "Прекрасные", "Какие красивые".

Как известно, 38-летний Усик открыто говорит, что жена для него - все. Он посвящает ей стихи и с юмором называет себя "царем подкаблучников".

Напомним, ранее жена Александра Усика впервые за долгое время показала их самую младшую дочь.

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