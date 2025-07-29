Песков заявил, что Россия все равно будет продолжать войну с Украиной.

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о сокращении ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину, Россия продолжит войну с Украиной "для защиты своих интересов". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на брифинге 29 июля, сообщают российские СМИ.

"В Кремле приняли во внимание заявление Трампа о сокращении сроков урегулирования в Украине и незаинтересованности в контактах", - цитируют Пескова медиа.

Он подчеркнул, что РФ продолжит войну "для защиты своих интересов", хотя она якобы "заинтересована в мирном решении конфликта".

Видео дня

Также Песков ответил журналистам о возможности встречи Трампа с Путиным, отметив, что этот вопрос "как не стоял в предметном плане, так и не стоит".

Кроме того, он заявил, что процесс нормализации отношений с США замедлился, мол, "Россия хотела бы видеть большую динамику, но для этого нужны импульсы с обеих сторон".

"Москва надеется, что процесс нормализации с США ускорится", - добавил Песков.

Ультиматум Трампа Путину: что известно

Как сообщал УНИАН, 14 июля президент США заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины против России, если в течение 50 дней российский диктатор не согласится прекратить огонь против Украины. Кроме того, Трамп пригрозил вторичными санкциями в отношении тех стран, которые покупают российскую нефть.

Уже 28 июля Трамп выразил готовность сократить 50-дневный ультиматум. По его словам, он очень разочаровался Путиным, мол, была надежда, что удастся достичь какого-то решения, но "потом Путин выходит и начинает запускать ракеты в какой-то город вроде Киева, убивает много людей". Глава Белого дома пообещал, что пересмотрит 50-дневный ультиматум, ведь "уже знает его ответ".

Позже в этот же день Трамп уточнил новый срок для достижения соглашения с Украиной. По его словам, это около 10 или 12 дней. Он добавил, что впоследствии станет известно, победит ли здравый смысл, чтобы Путин согласился на мирное соглашение.

Вас также могут заинтересовать новости: