В топ самых оплачиваемых профессий входят вакансии из сферы строительства.

В июне рынок труда в Киеве претерпел изменения по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В частности, в столице заметно изменился перечень популярных среди соискателей работы вакансий. Об этом сообщает пресс-служба OLX Работа.

Отмечается, что больше всего откликов в июне было именно на должность разнорабочего в категории "Строительство". Их количество на 105% выше, чем в июне прошлого года. Это сейчас около 23 отзывов на одно объявление.

На втором месте по количеству откликов занимают вакансии в категории "Начало карьеры" (25 откликов на 1 объявление). Это, вероятно, связано с запросом на сезонную работу в летний период. Также этим летом в Киеве есть спрос на вакансии: бариста, продавец, промоутер и водитель.

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"Интересно, что в прошлом году в этот период наиболее востребованными были должности продавца, зато разнорабочий в строительстве - был на втором месте. Так же в топе были вакансии для людей без опыта и в сфере HoReCa (бариста, официант)", - говорится в исследовании.

Самая высокая зарплата

Медианная зарплата за службу в Силах обороны хоть и уменьшилась на 6% по сравнению с июнем 2024 года, но все же остается самой высокой и составляет 70 277 грн.

Как и в прошлом году, в топ "самых высокооплачиваемых" входят вакансии из сферы строительства с медианными зарплатами:

штукатур - 70 тыс. грн;

фасадчик - 65 тыс. грн;

каменщик - 60 тыс. грн.

Также в перечне рихтовщики (67 500 грн). От 60 до 65 тыс. грн предлагают специалистам по недвижимости (менеджер по продажам, риелтор, брокер).

Кого ищут работодатели

Эксперты отмечают, что перечень востребованных работников среди работодателей в Киеве почти идентичен тому, который был в июне 2024 года. В основном это вакансии из сферы розничной торговли (продавец, кассир), HoReCa (повар, бариста), логистики/доставки (водитель, грузчик).

В Киеве на должность "продавца" втрое больше объявлений, чем на популярную среди соискателей работы должность "разнорабочего". Поэтому спрос на последнюю вакансию значительно превышает предложение.

"Рынок труда в Киеве в июне этого года несколько изменился. Наиболее активно начали откликаться на должности в строительстве и вакансии для начинающих. Запросы работодателей зато остаются постоянными: летом чаще ищут работников в сферу торговли и гостинично-ресторанного бизнеса. По зарплатам, то также фиксируем заметный рост в строительной сфере, на первом же месте - служба в Силах обороны", - резюмировали эксперты.

Рынок труда - последние новости

По результатам опроса платформы OLX Работа, большинство украинцев хотят зарабатывать более 30 тысяч гривен, работать в гибком формате работы, а также ожидают больше изменений от государства. Большинство украинцев также ожидают ежемесячную зарплату от 20 до 50 тысяч гривень.

Ранее сообщалось, что средняя зарплата украинского айтишника в Польше составляет 3 500 долларов. Отмечается, что специалисты, которые имеют более 5 лет опыта, в среднем получают 5 000 долл., а те, кто имеет менее 3 лет опыта, получает в среднем 1 150 долл.

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