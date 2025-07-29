Пересмотр предельных цен на рынке электроэнергии не означает автоматического подорожания ресурса, а наоборот - открывает путь для критически важного импорта в пиковые часы. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, комментируя решение НКРЭКУ от 25 июля.

"Подчеркиваю для СМИ, что изменение предельных цен не равно автоматическому увеличению цены, а открывает возможности импорта когда он необходим", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, действующие ограничения создавали барьеры для поставок электроэнергии из Европы именно тогда, когда она больше всего нужна, - в вечерние часы пиковой нагрузки.

Видео дня

"Это решение будет способствовать покрытию дефицита э/э за счет импорта в вечерние пики",- отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что даже до пересмотра лишь около 16% почасовых цен приближались к потолку прайс-кэпов - следовательно, изменение предельных уровней не является катализатором подорожания.

Кроме того, пересмотр прайс-кэпов - это и шаг к полноценной интеграции украинского рынка с европейским.

Напомним, 25 июля НКРЭКУ приняла решение о повышении предельных цен (прайс-кэпов) на электроэнергию в вечерние часы - с 17:00 до 23:00, когда нагрузка на энергосистему является самой высокой.