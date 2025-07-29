Рост доли электромобилей стал одним из самых заметных трендов на отечественном авторынке.

Украине за последние годы все чаще отдают предпочтение электрическим автомобилям, тогда как популярность дизельных машин стремительно падает. Такие данные приводят специалисты Института исследований авторынка.

Эксперты проанализировали структуру первичных регистраций импортируемых подержанных легковых авто по типу топлива в первом полугодии 2022-2025 годов и пришли к интересным выводам.

Бензиновые автомобили

Как оказалось, наибольшим спросом у украинцев пользуются бензиновые авто. За первое полугодие 2025-го они охватили 46,1% рынка, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 47,6%.

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Причины популярности бензиновых авто:

широкий выбор моделей в Европе;

большой импорт из США (где фактически все легковушки являются бензиновыми);

относительно простое и дешевое обслуживание;

возможна конверсия на ГБО (в некоторых случаях).

Дизельные автомобили

Популярность дизельных машин, как уже отмечалось, стремительно катится вниз. Если в 2022 году дизель имел 56,9% доли рынка импортных подержанных автомобилей, то в 2025-м этот показатель составляет лишь 23,2%.

Причины падения популярности дизельных авто:

новые ограничения на дизель в Европе;

малый спрос на старые дизельные автомобили в Старом Свете;

отсутствие дизелей в США;

общее падение популярности дизельных машин.

Электрические автомобили

Рост доли электромобилей стал одним из самых заметных трендов на отечественном авторынке. Показатели за 2022-2025 годы составили 1,2%, 10,7%, 16,7% и 22,1%, соответственно.

Причины популярности электромобилей:

относительно развитая зарядная инфраструктура;

доступные модели из Китая, Кореи и США;

большее количество моделей, имеющих "межобластной" запас хода (батареи на 60+ кВт-ч);

экономия на топливе (из-за повышения цен на АЗС).

Другие автомобили

Доля гибридов и автомобилей с ГБО на украинском рынке традиционно мала и составляет в этом году лишь 4,8% и 3,4%-4,9%, соответственно.

При этом по сравнению с 2022 годом доля гибридов выросла в четыре раза. Причиной этого стало большее количество доступных гибридов и экономия.

Спрос на гибриды сдерживают высокие цены и сложности в обслуживании таких машин. Что касается автомобилей с ГБО, то причина их малого количества заключается в том, что таких машин мало в Европе и США.

Украинский авторынок - последние новости

Ранее стало известно, что за первое полугодие украинцы зарегистрировали более 6,3 тысячи новых и подержанных автомобилей китайского производства. Абсолютным лидером среди новых авто стала марка BYD - за первое полугодие украинцы зарегистрировали 1719 таких автомобилей.

На втором месте находится Zeekr, тогда как третье место занимает Honda. Последняя является японской по происхождению, но активно собирает некоторые автомобили в Китае.

А еще ранее были названы самые популярные в Украине бензиновые авто. Как сообщалось, самым популярным среди новых машин стал Hyundai Tucson. Также в тройку вошли Mazda CX-5 и Škoda Octavia.

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