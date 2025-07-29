Отмечается, что каменем преткновения стала Мария Склодовская-Кюри.

Новый дизайн банкноты номиналом в 20 евро рассорил Польшу и Францию. Все дело в написании имени двукратной лауреатки Нобелевской премии Марии Склодовской-Кюри, чей образ должен украсить купюру.

Издание Euronews пишет, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) намерен выпустит новую банкноту лишь через несколько лет, а утвердить дизайн должны в 2026 году.

В январе Управляющий совет ЕЦБ объявил темы, которые прошли в финал: "Европейская культура" и "Реки и птицы".

Видео дня

Тема "Европейская культура" должна ознакомить общественность с деятелями, сыгравшими важную роль в формировании европейской идентичности. Среди них - двукратный лауреат Нобелевской премии (по физике в 1903-м и химии в 1911 году) Мария Склодовская-Кюри.

Именно написание имени ученой на банкноте и рассорило Париж и Варшаву. ЕЦБ предложил рабочий вариант надписи: Marie Curie (Skłodowska). Это решение считалось компромиссным, но Польша не согласилась. Дело в том, что отсутствие ее девичьей фамилии или замена польского варианта имени на французский воспринимается как обесценивание вклада Польши в историю Европы.

Мария Склодовская родилась в Варшаве в 1867 году, а в 1891 году она переехала в Париж, где получили образование, вышла замуж и построила научную карьеру. При этом она при жизни мужа подписывалась как Склодовская-Кюри, а позже - как М. Кюри.

"Мы обращаемся к различным историческим и лингвистическим источникам, чтобы определить наиболее подходящее обозначение. Рабочая форма "Мария Кюри (урожденная Склодовская)" призвана отразить двойной статус лауреата Нобелевской премии", - указал представитель ЕЦБ.

Дизайн евро изменят впервые за 23 года

Европейский центральный банк впервые с момента введения евро в наличное обращение 23 года назад изменитт дизайн банкнот, чтобы сделать их более привлекательными и узнаваемыми. ЕЦБ рассматривал два варианта дизайна - европейская культура или сочетание рек, птиц и европейских учреждений.

В первом случае на лицевых сторонах шести номиналов банкнот евро будут изображены знаменитые европейцы. В порядке возрастания стоимости банкнот это: греческая оперная певица Мария Каллас, немецкий композитор Людвиг ван Бетховен, польско-французский ученый Мария Кюри, испанский писатель Мигель де Сервантес, итальянский художник и изобретатель Леонардо да Винчи и австрийская активистка движения за мир Берта фон Саттнер. На реверсе банкнот будут изображены культурные события или объекты, такие как песенный фестиваль или библиотека.

При этом в качестве альтернативного мотива на лицевой стороне банкнот будут изображены птицы и реки, а на реверсе - европейские институты, включая сам ЕЦБ.

Вас также могут заинтересовать новости: