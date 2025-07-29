Обозреватель Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что это реальное устройство.

В интернете появились фотографии тестировщика с iPhone 17 Pro, который должен выйти в сентябре 2025 года. Обозреватель Bloomberg Марк Гурман подтвердил, что это реальное устройство.

На снимке видно, как мужчина в очках держит смартфон в черном защитном чехле, скрывающем новый дизайн. Тем не менее, новое расположение блока камер во всю ширину задней панели скрыть не удалось. Рядом – еще один смартфон, предположительно iPhone 16 Pro

Автор оригинальной публикации отметил, что фото сделано в районе Юнион-сквер в Сан-Франциско. Это примерно в 50 минутах от штаб-квартиры Apple Park.

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Судя по фото, рендеры, которые гуляют в интернете последние пару месяцев, вполне достоверные. Так, iPhone 17 Pro/Pro Max впервые за шесть лет удивит новым дизайном: камера получит прямоугольный блок, а вспышка, микрофон и LiDAR будут выстроены вертикально с правой стороны.

Ранее издание MacRumors сообщало, что iPhone Pro (2025) получат сразу несколько ключевых новшеств по части камеры. Среди них – восьмикратный оптический зум, новое приложение "Камера" и еще одна кнопка на корпусе. А еще у iPhone впервые появятся три 48-мегапиксельных сенсора.

Презентация всех iPhone 17 ожидается в начале сентября. По свежей информации Bloomberg, 9 или 10 числа. Вместе с айфонами покажут новые Apple Watch, iPad Pro M5 и, возможно, AirPods Pro 3.

СМИ уверены, что Apple будет вынуждена повысить цены на iPhone 17 из-за торговой войны Трампа. Но публично компания попытается оправдать повышение цен изменениями в дизайне и новыми функциями.

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