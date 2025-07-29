Во время одной из операций в зоне АТО Буданов получил ранение руки.

Глава Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Кирилл Буданов был ранен во время одной из операций в зоне АТО. Побратимы спасли ему жизнь, несмотря на то, что он просил оставить его. Об этом рассказал бывший заместитель начальника ГУР генерал-майор Илья Павленко в интервью "Апостроф TV".

Он отметил, что во время одной из операций Буданов был ранен в руку. Несмотря на ранение, нынешний глава ГУР не стал просить побратимов об эвакуации.

"Его ранили, и он просил ребят его бросить", - поделился Павленко.

Видео дня

Генерал-майор подчеркнул, что спецназ ГУР никогда не позволит себе бросить побратимов на поле боя. Он добавил, что спецназовцы тогда спасли Буданова, несмотря на его слова.

"Такие операции - это всегда риск, требующий профессионализма и ответственности... Ты идешь с пониманием, что тебе нужно рискнуть своим здоровьем и жизнью, но ты должен уменьшить этот риск. Почему? Потому что должен стать профессионалом. И не допустить даже того, чтобы тебя ранили, иначе можешь стать обузой для своих побратимов", - сказал Павленко.

Буданов спрогнозировал, что будет с армией РФ после завершения войны

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что после завершения войны против Украины россияне не будут существенно уменьшать количество своих войск. Прежде всего, им нужно такое количество, согласно их стратегии.

"Сейчас, ну, процентов так 50 всего этого военного бюджета съедают военные выплаты. Доплаты бойцам, единовременные выплаты за подписание контракта, финальные выплаты, если он выжил до конца контракта, выплаты за ранения, выплаты за гибель и так далее. Когда война заканчивается, все эти выплаты заканчиваются, проблемы уходят и высвобождается огромный бюджет. Поэтому уменьшения не будет", - рассказал Буданов.

Вас также могут заинтересовать новости: