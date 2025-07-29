Огрызко отметил, что пока не считает позицию Трампа проукраинской.

Президент США Дональд Трамп и его администрация сейчас пугают и шантажируют кремлевского диктатора Владимира Путина и всю Россию. Пока не стоит говорить о проукраинской позиции американского лидера, но Украине стоит воспользоваться этой ситуацией. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью OBOZ.UA.

У него спросили, чего пытается добиться администрация Трампа в контексте решения российско-украинской войны. Огрызко ответил, что сейчас мы имеем дело с попыткой американцев продолжать пугать Москву.

"Именно пугать, шантажировать - вбрасывать те сигналы, которые Кремлю могут показаться неприятными. Например, Индия - страна, которая прекрасно зарабатывает на дешевой российской нефти и покупает ее в огромных объемах. Так вот, я думаю, что именно в отношении Индии эти американские угрозы уже дали свой эффект. Эта страна вдруг заявляет: мол, мы в случае чего готовы немедленно вернуться к другим источникам поставок, которые у нас были раньше, – Саудовская Аравия, Эмираты – и забыть о российской нефти. Для России это означает потерю значительной части бюджетных доходов", - подчеркнул экс-глава МИД Украины.

Видео дня

Огрызко добавил, что РФ придется искать нового покупателя своей нефти, что может занять немало времени. Более того, для Москвы усложняет ситуацию тот факт, что другие страны будут опасаться сотрудничать с ней из-за угрозы введения санкций.

"В-третьих - РФ придется еще больше демпинговать. А это – еще более глубокое проседание доходов. Вот вам конкретный пример, как США – пока на уровне теории – шантажируют Москву: мол, если ты продолжишь войну, вот один из пунктов, который ты уже можешь записать себе в дневник будущих проблем", - отметил Огрызко.

Экс-министр иностранных дел считает, что решение решение Трампа продавать Украине оружие, вероятнее всего, является элементом того же шантажа в отношении РФ.

"Сегодня продают на сотни миллионов, а завтра это может быть уже на десятки миллиардов. А что означает новая партия? Что все российские планы о "победоносной войне" придется сворачивать. Потому что если среди нового вооружения появятся вещи, которые летают на тысячу километров, а Россия не имеет чем этому противостоять, – это уже не просто угроза, это настоящий ад. Итак, пока что видим: американцы машут пальцем, угрожают", - подчеркнул Огрызко.

Экс-глава МИД Украины добавил, что не считает позицию Трампа проукраинской. Он заверил, что президент США пока пытается балансировать, чтобы в будущем договориться с Россией на выгодных для себя условиях.

"И я убежден – хочет в конце концов договориться с Россией, чтобы торговаться с позиции потенциальных выгод: экономических, геополитических, любых. Надо также помнить: в окружении Трампа достаточно людей, которые считают, что Европа – не фокус, Украина – не стоит усилий, а настоящий враг США – это Китай. И они пытаются развернуть внимание администрации именно в ту сторону. Поэтому говорить о каких-то фундаментальных сдвигах не стоит. Но тактически нам сейчас выгодно, чтобы Трамп пугал Россию, чтобы давал нам хотя бы оружие – даже за европейские деньги. И этим нужно пользоваться", - резюмировал Огрызко.

Трамп сократил 50-дневный ультиматум Путину - что известно

Напомним, что 28 июля президент США Дональд Трамп назвал сроки нового дедлайна для России по заключению мирного соглашения с Украиной. Он заявил, что собирается сократить этот срок до 10 или 12 дней.

Трамп добавил, что не видит никакого прогресса в вопросе прекращения войны. Он отметил, что сперва верил в то, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира.

Вас также могут заинтересовать новости: