Насыщение противотанковых средств на фронте очень огромное, и теперь использовать бронетехнику трудно, потому что все уничтожается противотанковыми минами, дронами и ракетами.

Из-за эволюции войны и появления более дешевых средств поражения, таких как дроны, роль танков на фронте существенно изменилась. Теперь россияне пытаются "прощупывать" точечно украинскую оборону танками с целью прорыва на малом участке.

Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сказал в эфире на Радио NV. "Бронетехника у врага была и есть в дефиците. Но надо понимать, что они не останавливали производство и не останавливали восстановление танков и другой бронетехники. Они как производили новых примерно 200-250 танков в год, так они их и производят", - отметил Нарожный.

В то же время, как подчеркнул эксперт, темпы восстановления бронетехники в России постоянно падают. "Почему? Потому что они со складов берут лучшие сохранившиеся образцы и их восстанавливают. И чем дальше, таких образцов все меньше, и все сложнее восстанавливать, то есть, темпы восстановления постоянно падают, но, все равно, они этот процесс не останавливают", - пояснил Нарожный.

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При этом, он отмечает, что почему-то эта техника не попадает на фронт. Существует "теория заговора", что якобы Россия готовится к войне с Польшей или странами Балтии за 3-5 лет.

"Но я это мнение не разделяю. Этот темп производства не даст им возможности накопить такую технику для того, чтобы они могли воевать на равных со странами НАТО", - убежден Нарожный.

Эксперт отмечает, что война эволюционирует, потому что дроны начали менять характер ведения боевых действий. Гораздо более дешевые средства поражения используются все чаще и со временем становятся лучше. Уже произошла эволюция дронов на радиоуправлении к оптоволоконным дронам. Еще есть ударные дроны.

"И сейчас использовать бронетехнику, и конкретно, танки на поле боя, довольно сложно в той роли, в которой она была раньше. А именно в роли поддержки пехоты на поле боя. Когда атакует пехота, а за спиной едет танк и помогает уничтожать блиндажи, огневые точки", - отметил Нарожный.

Он добавляет, что сейчас танк стреляет с расстояния 2-3 км, а в некоторых случаях с расстояния 8 км в закрытой позиции.

"Потому что насыщение противотанковыми средствами просто огромное. Это и противотанковые мины, и дроны, и противотанковые ракеты", - добавил эксперт.

По его словам, сейчас танки используются в точечных операциях для прорыва где-то обороны. "Где-то один удар наносится, что-то прорвали и продвинулись. Но не массированно. То есть, нет уже использования танков как это было даже в начале 2022 года", - сказал эксперт.

Война в Украине: новости

По словам специалиста в бронетанковой отрасли Николая Саламахи, во время боевых действий между армиями РФ и Украины танк может продержаться на месте всего несколько минут и поэтому берет на борт минимальное количество снарядов.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину с февраля 2022 года было уничтожено огромное количество различной военной техники. В связи с этим армии Украины и РФ начали использовать на поле боя танки-обманки, которые с расстояния легко перепутать с настоящей техникой.

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