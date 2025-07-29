В соцсетях перекрутили слова украинского посла в Германии.

ЗРК Patriot является незаменимым в противодействии российским ракетам "Искандер", даже несмотря на возможные отдельные попытки зенитчиков ВСУ сбивать баллистику немецкими IRIS-T.

Как пишет Defense Express, в соцсетях распространяется информация о том, что украинские зенитчики якобы смогли сбивать баллистические ракеты россиян с помощью немецких зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. эта новость вызвала определенный резонанс, ведь до сих пор считалось, что среди западных систем только американские Patriot способны эффективно противодействовать баллистическим угрозам.

Первоисточником таких утверждений стало сообщение Telegram-канала German Aid Ukraine, который сослался на интервью посла Украины в Германии Алексея Макеева для "Европейской правды". Однако при более детальном ознакомлении с оригинальным текстом интервью можно прийти к совсем другому выводу, отмечают эксперты.

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В разговоре с журналистами Макеев прямо заявил:

"Баллистику эффективно сбивают только Patriot. Да, ребята говорили, будто были случаи, когда IRIS-T удавалось сбить баллистическую ракету, но все же у этих систем - другое назначение".

То есть единичные успешные случаи не свидетельствуют о том, что IRIS-T SLM может стать полноценной альтернативой Patriot. По словам посла, немецкая система имеет другую задачу и не создавалась специально для борьбы с баллистическими целями, такими как российские "Искандеры".

Итак, несмотря на оптимистические сообщения в соцсетях, ключевым средством борьбы с баллистическими ракетами для Украины остается американский Patriot. А IRIS-T - хотя и эффективна, но для других задач.

IRIS-T SLM для Украины

Напомним, посол Украины в Германии Алексей Макеев рассказал, что Украина заказала у Германии 18 систем IRIS-T SLM, семь из которых уже получены. По его словам, в каждую систему, которую сейчас производят в Германии для Украины, входят три пусковые установки SLM средней дальности, и две пусковые установки SLS короткой дальности. По данным Макеева, количество зенитных ракетных комплексов Patriot, которые Украина рассчитывает получить благодаря поддержке Германии, меняется - нужно 10 и более ракет.

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