Президент США опроверг мнение, что он стремится к встрече с Си.

Президент США Дональд Трамп заявил, что не стремится к встрече с китайским лидером Си Цзиньпином. Таким образом он опроверг сообщения о том, что переговоры между странами по тарифам, которые проходят на этой неделе, могут заложить основу для встречи лидеров. Об этом пишет The Hill.

"Фейковые новости сообщают, что я ищу "встречи" с президентом Китая Си. Это неправда, я ничего не ищу!" - написал Трамп в сети Truth Social.

Он подчеркнул, что может поехать в Китай, но "только по приглашению президента Си, которое было продлено".

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"Иначе я не заинтересован! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу", - добавил президент Соединенных Штатов.

Издание напомнило, что на этой неделе в Стокгольме проходят переговоры между США и Китаем с участием министра финансов США Скотта Бессента.

Вероятная встреча Трампа и Си: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в начале сентября Си Цзиньпин планирует организовать встречу с Трампом и Путиным. The Times писало, что он хочет пригласить президента США в Пекин по случаю годовщины окончания Второй мировой войны. Также на этом мероприятии планирует быть и Путин.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин считает возможной такую встречу трех лидеров в Пекине 2 сентября. По мнению дипломата, Трамп может согласиться на предложение о таких переговорах, но только если Путин "пойдет вперед", иначе это будет проявлением слабости для руководителя Штатов. В то же время, считает он, кремлевскому правителю и китайскому руководителю однозначно не удастся "наброситься" на президента США, мол, "на Трампа наехать сложно".

Сам Трамп подтверждал, что его Си Цзиньпин уже пригласил в Китай. "У нас запланировано много возможных встреч. Меня пригласили в Китай, и мы, скорее всего, туда поедем. Это еще не совсем скоро, но и не слишком далеко. Многие лидеры прислали приглашения, и мы примем соответствующие решения в ближайшее время", - сообщил Трамп журналистам 22 июля.

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