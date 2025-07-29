Импорт соли в первом полугодии 2025 года сократился почти на 46%.

Несмотря на сокращение импорта соли в первом полугодии 2025 года, Украина до сих пор остается зависимой от поставок важного пищевого продукта из-за рубежа. Об этом в комментарии УНИАН рассказал экономический эксперт Олег Пендзин.

"Возле Дрогобыча есть попытки восстановить производство каменной соли - там есть небольшое месторождение. И еще месторождение на Закарпатье есть одно. Но ни там, ни там на сегодня вряд ли общий объем добычи соли может перекрыть то, что было потеряно в Соледаре. Поэтому мы в действительности зависимы от импорта", - считает специалист.

Ранее СМИ со ссылкой на Государственную таможенную службу сообщили, что за первые шесть месяцев этого года Украина сократила импорт соли почти на 50%. Однако Пендзин отметил, что пик потребления соли приходится на летние месяцы, поэтому данные за первое полугодие нельзя воспринимать как формирующие общую картину.

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"Я думаю, что когда мы будем смотреть на второй или третий квартал, то увидим, насколько там подскочит общий импорт соли. Соль - это продовольственный продукт, он используется для закруток, поэтому пик потребления приходится именно на летние месяцы", - добавляет эксперт.

Импорт соли

Ранее СМИ сообщили, что в январе-июне этого года Украина импортировала 211 692 тыс тонн соли, что на 45,88% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Расходы на закупку соли на внешних рынках в первом полугодии снизились на 48,46%, до 26,919 млн долларов против 52,225 млн долларов за аналогичный период прошлого года.

В качестве основных поставщиков соли в нашу страну в первом полугодии выступали Египет (46,09% поставок), Турция (17,57%) и Румыния (13,41%). Примерно такую же картину можно было видеть годом ранее.

В довоенном 2021 году (до потери ведущего соледобывающего предприятия "Артемсоль") Украина импортировала 142,81 тыс. тонн соли на 12,92 млн долларов. Тогда как экспортировала - 710,04 тыс. тонн на 28,32 млн долларов.

В 2022-м поставки за границу упали в натуральном выражении в пять раз - до 142,038 тыс. тонн. Еще большее падение наблюдалось в выручке, объемы которой снизились до 3,82 млн долларов.

В качестве основных покупателей украинской соли в 2021 году выступала Польша (39,1%), Венгрия (27,4%) и Румыния (7,3%).

Восстановление добычи - что известно

Главной причиной падения экспорта соли стала оккупация российскими войсками крупнейшего производителя соли в Украине - предприятия "Артемсоль", которое расположено в Соледаре. Сегодня Украина пытается восстановить добычу и обеспечить собственные потребности.

Ранее стало известно, что расположенное на Закарпатье Тереблянское соляное месторождение возобновило добычу. Как заявляли в Закарпатской ОГА, Закарпатье сможет на 100% обеспечить страну технической и поваренной солью.

Также сообщалось, что расположенное в Ивано-Франковской области Долинское месторождение также планирует возобновить добычу соли. Сегодня специалисты продолжают работать над проектом разработки этого месторождения.

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