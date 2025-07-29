Из-за комплекса психологических и политических причин в Польше преобладает стереотипное отношение к украинцам.

Миллионы украинских трудовых мигрантов и военных беженцев приносят большую пользу для экономики Польши. Однако, из-за тесного соседства у поляков возникает зависть и накапливается раздражение. Иногда негативные эмоции подогревают политики. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Польше Василий Боднар в интервью для РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, почему в Польше в последние годы ухудшилось отношение к украинцам, он рассказал, что это комплексная проблема, которая включает психологические и политические аспекты. Посол сравнил миграцию украинцев в Польшу с поселением чужих людей в своей квартире.

"На первых порах вы привыкаете, общаетесь, все вроде бы нормально. Но проходит время - и это начинает надоедать, раздражать, вызывать дискомфорт. И это самое простое объяснение ощущений в польском обществе. То есть люди могут работать с украинцами на одной работе, а потом где-то домой прийти и жаловаться жене или родственникам: мол, вот эти украинцы, их здесь столько...", - сказал он.

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Он напомнил, что в первую волну украинских мигрантов в Польшу переехали труженики, которые соглашались работать на низкооплачиваемых работах, не создавали конкуренции. А во вторую волну в Польшу переехали те, кто искал убежища от войны - это около 989 тысяч украинцев, которые получили статус военных беженцев. Среди них много людей с высшим образованием, кто-то имеет свой бизнес, кто-то приехал с запасом средств.

"Украинцев действительно стало много в Польше. Представим себе ситуацию, когда в Киеве на улицах половина населения говорит на польском языке. И даже треть. Я думаю, что также будут возникать определенные ощущения у наших граждан. Плюс - стереотипы: "украинцы забрали работу", "украинские женщины лучше, могут отбить мужа", "украинцы занимают какие-то там сектора экономики", "украинцы не стоят в очереди к врачу" и так далее. Это то, что создает эмоции", - рассказал посол.

По его словам, некоторые из политиков подогревают подобные настроения, чтобы использовать их. Он говорит, что статистически вопиющих случаев, связанных с неподобающим поведением украинцев не так много. Но они видимы и создают определенное впечатление, добавил он.

Он привел определенные цифры, которые иллюстрируют пользу украинских беженцев для развития польской экономики. Посольство с помощью международных организаций посчитало, что 69 процентов из почти миллиона украинских военных беженцев работает. Это около 700 тысяч работающих. При том, что средний дефицит в Польше составляет около 250 тысяч работников ежегодно.

"Украинцы дают Польше ежегодно около 2,7% ВВП - по последним данным, это где-то 22 миллиарда евро ежегодно. Это только то, что платится из налогов. Да, конечно, они при этом пользуются польской инфраструктурой, но это добавленная стоимость в экономике. Умные люди говорят: если этот миллион украинцев завтра уедет - экономика рухнет. Потому что, скажем, в некоторых городах, например, половину или даже две трети водителей составляют именно украинцы", - сказал Василий Боднарь.

Он добавил, что украинцы быстро интегрируются: изучают язык, получают новые профессии, адаптируются. Они мобильны и высокоадаптивны.

Он также добавил, что существуют попытки манипулировать украинской темой. Напомнил, ситуацию в Варшавском университете, когда студент зарубил женщину-уборщицу, после чего распространилась информация, что этот студент из Украины. Впоследствии полиция опровергла эту информацию, и выяснилось, что нападавший не является гражданином Украины.

"Однако эта история стала примером информационной манипуляции, когда попытались использовать "украинский след" для разжигания эмоций в польском обществе. То есть этот контекст всегда подогревается, потому что есть силы, которые в этом заинтересованы", - сказал он.

Посол также сказал, что подобные тенденции быстро не исчезнут. Он предупреждает, что украинцы могут оказаться заложниками во внутренней политической борьбе во время парламентских выборов.

Больше новостей об украинцах в Польше

Как писал УНИАН, по данным международной консалтинговой компании Delloite, беженцы из Украины обеспечат Польше 3,2 процента ВВП до 2030 года. Увеличение с текущих показателей в 2,7 процента ВВП обусловлено тем, что украинцы овладевают все больше специфических навыков.

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