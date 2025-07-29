Ожидается, что новый проект станет "классической и точной адаптацией романа".

Netflix объявил о старте производства новой экранизации "лучшей книги всех времен" - романа Джейн Остин "Гордость и предубеждение". В соцсети X стриминговый сервис показал первый кадр и официально объявил имена актеров, присоединившихся к сериалу.

Как пишет Daily Mirror, ожидается, что новый проект станет "классической и точной адаптацией романа".

Роль мистера Беннета исполнит Руфус Сьюэлл ("Дипломат"), Джейн Беннет сыграет Фрея Мейвор, а Риа Норвуд, известная по сериалу "Трепет сердца", перевоплотится в Лидию Беннет. Образ Китти и Мэри Беннет воплотят дебютантки Холли Эйвери и Хоупи Париш. Луис Партридж сыграет мистера Уикхема, а Джейми Деметриу ("Стас все сдаст) - напыщенного мистера Коллинза.

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К актерскому составу также присоединились: Фиона Шоу ("Убивая Еву") в роли грозной леди Кэтрин де Бер, Дарил Маккормак в образе мистера Бингли и Сиена Келли в роли Каролины Бингли.

Указывается, что один из самых известных романов в истории литературы будет представлен в формате шестисерийного мини-сериала. Режиссером выступит Эврос Лин, а исполнительным продюсером - Долли Олдертон.

Напомним, ранее сообщалось, что вышел первый трейлер "Аватар: Огонь и пепел".

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