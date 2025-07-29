По словам Плетенчука, пока что быть уверенным в каких-то характеристиках этого оружия невозможно.

Россияне заявили об испытаниях собственного морского дрона, который может "дотянуться" до Одессы, но как отметили в Военно-морских силах (ВМС) ВСУ, на самом деле РФ пытается скопировать чужой удачный опыт и масштабировать его.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук. Он подтвердил, что россияне продемонстрировали новые системы вооружения и предположил, что это был один из ключевых кейсов во время учений в Балтийском море.

В то же время он отметил, что видео было предоставлено соцсетям военно-морского флота РФ, поэтому быть уверенным в характеристиках этого оружия невозможно.

Видео дня

"Потому, что как правило они пытаются завысить параметры своей техники, которую они обычно называют "аналогов нет". В результате довольно сложно анализировать. Но сам факт, что они движутся в этом направлении, подтверждается. Это не первое такое заявление (врага - УНИАН) по разработке морских безэкипажных комплексов. Это, по меньшей мере, четвертый такой кейс", - пояснил Плетенчук.

Спикер акцентировал, что россияне всегда пытаются копировать чужой удачный опыт и по возможности его масштабировать.

Он также объяснил, могут ли россияне модернизировать ракеты "Калибр", которые сейчас потеряли свою актуальность - их используют больше для перегрузки украинской противовоздушной обороны.

"Они могли бы иметь универсальные пусковые на этих носителях... Некоторые источники говорят, что носители оборудованы универсальными пусковыми. Почему они их не используют для запуска других ракет, кроме "Калибров" - вопрос со "звездочкой". В целом применение ракетного вооружения - непростой процесс и подготовка довольно сложная. Тем более, что большая часть логистики, которая за это отвечает, осталась в Крыму", - подчеркнул военный.

Сейчас в Азово-Черноморском регионе остается 8 российских кораблей - носителей ракетного вооружения. Это три малых ракетных корабля (по 8 пусковых), два фрегата, которые также имеют на борту по столько же пусковых, и три подводные лодки

Российское вооружение

Недавно во время военно-морских учений в Балтийском море оккупанты испытали морские дроны-камикадзе, о чем стало известно через кадры, распространенные в российских пабликах.

На видео можно увидеть, как к неподвижной цели приближается небольшой катер, врезается в цель и взрывается. Судя по всему, дрон может иметь мощную боевую часть и оснащен камерой с прямым каналом связи. Z-блогеры уверяют, что этот дрон запускается с военного корабля и способен поражать цели на расстоянии более 300 км, чего достаточно, чтобы дотянуться до Одессы и города Измаил Одесской области с территории оккупированного Крыма.

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