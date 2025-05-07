В частности, речь идет о поддержке оборонного сектора Украины и другие моменты.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила три приоритета усиления Украины с целью завершения войны справедливым и длительным миром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сказала во время выступления на дебатах в Европейском парламенте.

Президент Еврокомиссии отметила, что война в конце концов будет прекращена, но тот путь, как она завершится, будет формировать европейский континент для следующих поколений.

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"На кону - будущее украинцев, но также и наше. Плохая сделка может побудить Россию вернуться за большим. Это было бы указателем для большей нестабильности и отсутствия безопасности. Зато справедливый и длительный мир может начать новую эру процветания для Украины и помочь нам построить новую архитектуру безопасности в Европе", - сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что речь идет о справедливом и длительном мире, который обеспечивает суверенитет Украины, уважает территориальную целостность и поддерживает европейские стремления.

"Поэтому, мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить руку Украины. Потому что мы все видели как Россия ведет переговоры - они бомбардируют, они издеваются, они прячут обещания под руинами. Путин хочет заставить Украину согласиться принять неприемлемое. Поэтому, задача, которая стоит перед нами заключается в том, чтобы помочь Украине стоять крепко, не поддаваться запугиванию Путина и участвовать в переговорах на ее собственных условиях", - отметила фон дер Ляйен.

Президент ЕК объяснила, как Евросоюз собирается помогать Украине. С этой целью были определены три приоритета действий ЕС для Украины:

во-первых, поддерживать оборону Украины;

во-вторых, Евросоюз должен завершить постепенный отказ от ископаемого топлива из России;

и в-третьих, ускорить путь вступления Украины в ЕС.

Что известно об этих приоритетах

Говоря о первом приоритете, фон дер Ляйен отметила, что Украина должна быть достаточно сильной, чтобы сдержать любую атаку со стороны России в будущем. По ее словам, Европа уже поддержала Украину военной помощью, объем которой составляет 50 млрд евро.

"Но теперь мы должны перейти от логики помощи к логике интеграции наших оборонных отраслей", - сообщила фон дер Ляйен.

В этой связи, в ЕС побуждают все страны-члены размещать заказы непосредственно в оборонной промышленности Украины, поскольку это наиболее эффективный и самый экономный способ для поддержки военных усилий Украины. Фон дер Ляйен добавила, что внимание сосредотачивается на оборонных технологиях и инновациях. Цель состоит в том, чтобы сделать Украину непобедимой для любого потенциального нападающего.

Говоря о втором приоритете, президент ЕК подчеркнула, что Евросоюз должен продолжать подрывать способность России вести войну. Она сказала, что доходы от ископаемого топлива являются ключевым источником финансирования для военной машины России. По ее словам, в начале войны ЕС тратили 12 млрд евро в месяц на российское ископаемое топливо. Сегодня ЕС тратит 1,8 млрд евро в месяц. Поэтому, интересам безопасности ЕС соответствует то, чтобы прекратить финансировать возможности Путина.

"Мы должны прекратить тратить миллиарды на импорт российских энергоносителей", - отметила он дер Ляйен.

Также она отметила, что будет предложен запрет на заключение новых контрактов с Россией. Это будет частью предложения окончательного отказа от ископаемого топлива из России. "Мы также введем запрет на импорт на спотовом рынке не позднее конца 2025 года", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Как сказала фон дер Ляйен, Еврокомиссия будет работать над запретом всего остального импорта газа из России, как на газ через трубопроводы, так и на LNG-газ не позднее конца 2027 года. Также будет усилен контроль над теневым флотом России.

Говоря о третьем приоритете, президент ЕК отметила, что членство Украины в ЕС может быть сильнейшей гарантией безопасности.

Другие новости об Урсуле фон дер Ляйен

Как сообщал УНИАН, фон дер Ляйен отмечает, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять, его надо сдерживать. Европа должна укрепить и ускорить оборонное производство, потому что Россия превосходит все страны Европы в оборонном производстве.

Ранее фон дер Ляйен представила план "Перевооружение Европы", который является инициативой, направленной на мобилизацию до 800 миллиардов евро на европейскую безопасность.

Эта инициатива нацелена, в том числе, на поддержку Украины.

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