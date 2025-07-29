Масла в огонь подливает и то, что это зловещее предсказание подтверждает наука.

На протяжении десятилетий легендарная болгарская прорицательница Ванга делала пророчества, которые сбылись. Одно из ее самых сенсационных пророчеств гласило, что люди вступят в контакт с инопланетянами в 2025 году.

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Теперь же ученые подтвердили, что этот контакт может произойти уже совсем скоро и, возможно, будет враждебным, пишет The Times of India. Дело в том, что ученые обнаружили загадочній 3I/ATLAS, движущийся через Солнечную систему с невероятной скоростью. Первоначально он был классифицирован как комета, но эксперты предполагают, что это может быть внеземной разведывательный зонд.

На эту мысль ученых натолкнула его необычная траектория и характер ускорения. Они вызывают опасения и споры о планетарной обороне и потенциальных намерениях инопланетян.

"Это может указывать не на мирный контакт, а на потенциальную разведывательную или атакующую миссию инопланетян. Пророчество Ванги вновь всплывает", - написало издание.

Журналисты детализировали, что объект, получивший название 3I/ATLAS, был обнаружен 1 июля 2025 года. Он двигался со скоростью более 209214 км/ч. Его диаметр оценивается в 24 км, что больше Манхэттена и не похоже ни на одну обычную комету.

Его гиперболическая траектория подтверждает, что он возник за пределами Солнечной системы. Межзвездные объекты редки, и его появление сразу же привлекло внимание ученых. Через день после обнаружения астрономы подтвердили его межзвездное происхождение. Однако исследователи заметили странности в поведении, включая необычную скорость и уникальную траекторию, что повышает вероятность того, что это может быть неприродный объект.

Астрофизик из Гарварда Ави Леб считает, что 3I/ATLAS также может быть искусственным космическим аппаратом. Он предполагает, что траектория его полета дает ему стратегическое преимущество, поскольку он проходит вблизи Юпитера, Марса и Венеры - идеальных позиций для развертывания систем наблюдения.

По словам Леба, объект достигнет перигелия (ближайшей к Солнцу точки) в конце ноября этого года, в течение которого он временно исчезнет из поля зрения. Леб предупредил, что это может быть преднамеренный маневр, направленный на то, чтобы избежать обнаружения - потенциально в тот момент, когда инопланетные устройства могут быть развернуты в направлении Земли.

Если 3I/ATLAS действительно является технологическим артефактом, это может подтвердить гипотезу "темного леса", согласно которой развитые инопланетные цивилизации молчат во избежание враждебного внимания. Тревожным следствием является то, что 3I/ATLAS может представлять собой не мирный контакт, а скорее скрытую разведку или даже потенциальную атаку.

Это научное открытие пугающе совпадает с пророчеством Бабы Ванги о контакте с инопланетянами в 2025 году, вызывая широкие споры и обеспокоенность.

Ранее УНИАН сообщал, что Баба Ванга сделала на 2025 год самое страшное предсказание и в чем была его суть.

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