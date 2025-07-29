При этом министр признает, что блоки на новых технологиях могут не только производить электроэнергию, но и частично балансировать энергосистему.

Украина продолжит переговоры с Болгарией относительно покупки двух ректоров российского происхождения для достройки Хмельницкой АЭС. Об этом в эфире телемарафона сообщила новоназначенный министр энергетики Светлана Гринчук.

Она проинформировала, что планирует обсудить этот вопрос в ближайшее время во время встречи с болгарским министром. Министр убеждена, что Хмельницкую АЭС нужно достроить.

"С какими блоками это делать - это процесс переговоров и дискуссий", - добавила Гринчук.

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Она напомнила, что построение новых атомных мощностей - достаточно длительный процесс.

"Если говорить о строительстве нового блока, это может длиться 5-7 лет. Установка - еще определенный период времени - 3-5 лет. То есть, построить атомный объект с нуля - это длительный период времени", - отметила чиновница.

На замечание ведущего, что в болгарских реакторах используются российские технологии, она указала, что большинство блоков украинских АЭС - "это советские блоки. Это советские технологии".

Вместе с тем, она признала, что на рынке есть новые технологии, которые позволяют не только производить электроэнергию, а частично "балансировать энергосистему".

"Они не просто производят энергию, а имеют 25% балансирующих мощностей. Это позволило бы нам быть более гибкими. Потому что сейчас для балансировки системы мы используем в основном тепловую и гидрогенерацию", - пояснила министр.

Достройка Хмельницкой АЭС - главные новости

Впервые о покупке болгарских реакторов российского производства для достройки двух блоков на Хмельницкой АЭС заговорил глава "Энергоатома" Петр Котин в 2024 году. По его словам, это нужно для компенсации потери доступа к оккупированной Запорожской АЭС.

26 февраля Верховная Рада после длительных и сложных дискуссий разблокировала покупку реакторов.

Вместе с тем, в начале февраля уже экс-министр энергетики Герман Галущенко допустил, что договоренность о закупке может сорваться из-за изменения позиции части болгарских депутатов. Позже власти Болгарии заявляли о том, что реакторы продавать не будут, хотя Минэнерго уверяло, что не получало официальный ответ.

Инициатива по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции с самого начала столкнулась с массой критики. Эксперты обращали внимание на то, что эти реакторы имеют российское происхождение. Кроме того, не было проведено экспертизы, насколько эти реакторы подойдут Украине, поэтому существует риск, что после приобретения они так никогда и не заработают.

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