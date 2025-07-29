Повреждены и другие медучреждения города, школы и садик, в целом изуродованы почти полсотни домов.

В Каменском Днепропетровской области из-за удара оккупантов по родильному и терапевтическому отделениям местной больницы погибли три человека, среди них 23-летняя беременная женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. По его информации, последствия ночного ракетного удара сейчас ликвидируют.

"Продолжается обследование родильного и терапевтического отделений, которые подверглись поражениям. Специалисты определят, насколько существенные разрушения. Кроме помещений, повреждено и оборудование, уничтожены запасы препаратов. Поэтому пока пациентов перевели в другие больницы", - сообщил Лысак.

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Также, по его словам, окна побиты и еще в двух медучреждениях. Повреждены школы и садик. Изуродованы почти полсотни домов. Их владельцам выдают строительные материалы для быстрого ремонта.

Ночной удар по Украине

Россия ночью ударила по Украине дронами и баллистикой. Воздушная тревога была объявлена в ряде областей Украины, в том числе и в Днепропетровской. В сети сообщалось о двух взрывах, которые слышали в городе Каменское. Telegram-канал "Николаевский Ванек" писал о пусках баллистических ракет по городу, их мог корректировать разведывательный дрон.

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