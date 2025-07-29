'Динозавр' неба: только одна страна до сих пор летает на этих реактивных самолетах

T-2 Buckeye, бывший тренажер ВМС США, до сих пор готовит пилотов в Греции - несмотря на аварии, возраст и аналоговую кабину, его служба длится почти 50 лет.

T-2 Buckeye - классический американский реактивный учебный самолет, впервые взлетевший в 1958 году, до сих пор остается на службе. Но только в одной стране - Греции, пишет Wion.

Более 65 лет после своего создания он продолжает готовить новое поколение пилотов на авиабазе Каламата, оставаясь единственным в мире действующим флотом этих самолетов.

Эти самолеты попали в Грецию еще в 1976 году, когда страна приобрела 40 единиц T-2E у США. Впоследствии к парку добавились и модифицированные T-2C. С тех пор они выполняют роль основного тренажера для подготовки военных летчиков, даже имитируя посадки на авианосец - несмотря на то, что Греция не имеет таких кораблей.

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Однако время берет свое. Пилоты T-2 все еще работают в кабинах со старыми аналоговыми приборами - без цифровых дисплеев, с прицелами времен Второй мировой войны. Такое "путешествие в прошлое" не только захватывает, но и вызывает вопросы о безопасности и эффективности.

После аварии самолета в 2023 году греческое командование подтвердило: полная замена T-2 близка. На смену ему придут современные итальянские тренажеры M-346 Master, первые из которых уже прибыли в Грецию. Новые самолеты будут частью международного учебного центра, который Греция создает для себя и союзников.

Однако, пока модернизация продолжается, T-2 Buckeye все еще выполняет свою миссию. Его устойчивость и надежность позволили оставаться в строю более полувека. Для греков это не просто самолет - это символ поколений летной школы, который, несмотря на свой возраст, до сих пор взлетает в небо.

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