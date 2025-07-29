Выбили эшелонированную оборону: в ВСУ объяснили успешные удары по железной дороге РФ

Сейчас большинство процессов на российской железной дороге происходят на узловых станциях, по которым и бьют Силы обороны, отметил Иван Тимочко.

Российская армия является первым и основным потребителем услуг железной дороги России. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, комментируя удары по российской железной дороге.

"Поставки личного состава, вооружения, техники, оборудования, питания, перемещения происходят через железную дорогу. Россияне даже свои направления наступлений на территорию Украины концентрируют в сторону узловых станций", - пояснил Тимочко значение железной дороги для оккупационной армии.

Он отметил, что во время ударов по узловым станциям под поражение попадают энергетические объекты. По словам Тимочко, они питают не только саму сеть железных дорог.

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"Как правило, на узловых станциях электричеством обеспечивается не только перемещение поездов, а также погрузка и перегрузка. На узловых станциях всегда проходит обслуживание, ремонт поездов. Там размещают депо и узкоспециализированные заводы для ремонта железнодорожного транспорта", - добавил Тимочко.

По его словам, одно дело - это бить по полотну или эшелонам. Такие удары не выводят из строя значительное количество российской логистики. Тогда как удары по энергетике на узловых станциях могут остановить весь процесс перевозки на них. И таким образом все объекты на этих станциях становятся легкой целью для Украины.

"Учитываем, что подстанции и оборудование, которое очень часто и много используют, - импортное производство. Сейчас, в условиях санкций, заменить их чрезвычайно сложно. Да, они могут часть пораженных таких объектов замещать ручным трудом. Но это затрудняет выполнение задач", - отметил Тимочко.

Он также объяснил, почему Украина именно сейчас начала наносить серийные удары по российской железной дороге.

"Это серьезный подход, который стал результатом комплексного подхода. Мы прекрасно понимаем, что системы ПВО вокруг железнодорожных путей россияне выстраивали очень серьезно. И раньше это достаточно сложно было пробить. Но сейчас уничтожено огромное количество систем ПВО противника, а вражеская авиация достаточно далеко от приграничья", - пояснил Тимочко.

Удары по российской железной дороге: что известно

Как сообщал УНИАН, украинские защитники нанесли удары из HIMARS по местам базирования российских оккупантов и железнодорожной инфраструктуре во временно оккупированном Донецке. Впоследствии в сети появилось видео поражения, на котором видно дым в результате попаданий. Позже российские власти сообщили и об ударах по Волгоградской области. Отмечается, что там было нарушено электроснабжение железной дороги.

По словам военного аналитика Евгения Дикого, во время ударов Украина учитывает знания того, как работает российская железная дорога. В частности удары наносятся по тем участкам, которые не дублируются.

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