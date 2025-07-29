В перечне есть представители знака Близнецы.

Три знака Зодиака в последнее время ощущали, что застряли - как будто двигаться вперед невозможно. Однако уже с 29 июля 2025 года ситуация начнет меняться. Под влиянием напряженного аспекта между Луной и Сатурном на поверхность всплывут сложные эмоции: от внутренней усталости до чувства вины за то, что слишком многое на своих плечах. Но это не наказание, а шанс перестроиться. В этот период судьба подталкивает Близнецов, Дев и Рыб к тому, чтобы отпустить прошлое и начать трансформироваться, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Близнецы

Вы входите в эмоциональный ритм - пусть он и неровный, но вы продолжаете идти вперёд. Под действием Сатурна активизируется ваш внутренний критик, и вы уже научились распознавать его голос. Это подходящий момент для внутренней переоценки. Аспект Луны с Сатурном может быть непростым, но он создаёт необходимый импульс. Вам стоит пересмотреть, что именно тормозит ваш рост. Прежде всего, определите, какие страхи вы допускаете в свою жизнь - и как с ними справиться. Время строить чёткие границы и переходить к действиям. Вселенная даёт шанс на личную трансформацию - не упустите его.

Дева

Вы из тех, кто привык тащить всё на себе. Но теперь пришло время немного отпустить. Недавние события подсказали вам: вы не обязаны быть ответственными за все и за всех. Возможно, вы отказываетесь от радости, сами того не осознавая. Но с приходом энергии Сатурна появляется возможность отпустить контроль и позволить жизни быть неидеальной. Позвольте себе быть настоящими - даже в хаосе. Ваша трансформация начинается тогда, когда вы признаёте: не всё должно быть идеально. Настало время относиться к себе с таким же сочувствием, как вы относитесь к другим.

Рыбы

Сатурн в оппозиции к Луне пробуждает вашу потребность в покое и дистанции. И хотя окружающий мир словно требует от вас активности, вы интуитивно понимаете: именно отдых - ключ к вашему исцелению. 29 июля вы почувствуете внутреннюю решимость идти своим путём - несмотря на внешние ожидания. Даже если вы чувствуете себя не до конца понятыми, не стоит тревожиться: вы на верном пути. Для вас перемены начинаются с осознанного отказа жить по чужим правилам. Это ваша жизнь, и вы вправе прожить её по своим канонам. Энергия Сатурна помогает вам лучше чувствовать, что действительно ведёт к покою и гармонии.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака Вселенная проверит на прочность.

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