Курс гривни к евро установлен на уровне 48,22 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на среду, 30 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,79 гривни за доллар, таким образом, украинская валюта укрепилась на 1 копейку.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на среду установлен на уровне 48,22 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 48 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,80/41,83 грн/долл., а евро - 48,25/48,27 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 29 июля подешевел на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а курс евро снизился сразу на 30 копеек и составляет 49,15 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,15 гривни за единицу иностранной валюты.

Аналитики инвесткомпании ICU сообщили, что несмотря на сохранение значительного дефицита валюты, курс гривни к доллару колебался на прошлой неделе в пределах нескольких копеек и по итогам недели почти не изменился. Отмечается, что НБУ продолжает закрывать чрезмерный спрос на валюту и неожиданные скачки дефицита в отдельные дни недели. Несмотря на то, что объемы интервенций остаются на высоком уровне, НБУ чувствует себя вполне комфортно и не спешит с ослаблением курса гривны к доллару.

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