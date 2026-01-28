Ключевые представители США не приедут на следующий раунд переговоров Украины и РФ

Американцы надеются, что россияне с украинцами смогут поговорить и без посредничества США.

Следующий раунд переговоров по прекращению войны в Украине пройдет без ключевых переговорщиков от США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственного секретаря США Марко Рубио.

По его словам, территориальные вопросы по контролю над Донецкой областью остаются пунктом, который все еще требует согласования для прекращения войны, заявил Марко Рубио, назвав этот вопрос "очень сложным".

"Была встреча в конце прошлой недели в ОАЭ, которая, по моему мнению, впервые за много лет имела трехсторонний характер и включала присутствие США. Там были Джаред и Стив Вудкофф, а также представители России и Украины. Планировалось продолжить переговоры по этому вопросу на этой неделе уже в двустороннем формате. Возможно, будет присутствие США, но это будут не Стив и Джаред", - заявил он.

Переговоры Украины и России: последние новости

Как писал УНИАН, в Кремле назвали прогрессом на пути к миру сам факт начала трехсторонних переговоров, поскольку на экспертном уровне уже обсуждается широкий спектр сложных вопросов, связанных с урегулированием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что прямые контакты уже начались, договоренности о продолжении переговоров достигнуты, и работа в этом формате будет продолжаться.

В Кремле также заявили, что приглашают президента Украины Владимира Зеленского на встречу с Владимиром Путиным в Москве, обещая гарантии безопасности и надлежащие условия. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, тема возможных прямых переговоров президентов обсуждалась во время телефонных разговоров Путина с Трампом.

