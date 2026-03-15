Вулкан в Европе демонстрирует необычную активность: власти говорят, что это ненормально

Город хочет заранее подготовиться к различным вариантам развития событий.

Вулкан Тейде считается символом испанского Канарского острова Тенерифе. Помимо 955 тысяч жителей, ежегодно этот вулканический остров посещают миллионы туристов. Однако в настоящее время исследователи наблюдают там необычные подземные движения, которые свидетельствуют о том, что вулканическая система меняется. Об этом пишет Focus online.

По информации vulkane.net, в течение последних недель измерительные станции зафиксировали многочисленные толчки вокруг вулкана Тейде на Тенерифе. За несколько недель ученые смогли зарегистрировать тысячи небольших землетрясений в районе Национального парка Тейде.

"Хотя многие из этих толчков остались незамеченными для людей, они дали важные подсказки ученым. При этом оказалось, что некоторые сигналы отличаются от предыдущих моделей, что вызвало особое внимание экспертов", - добавляют в материале.

В то же время в столице Санта-Крус-де-Тенерифе политики тоже реагируют на активность вокруг вулкана Тейде. В частности, мэр Хосе Мануэль Бермудес поручил создать техническую комиссию, которая должна проанализировать возможные сценарии и подготовить планы действий в чрезвычайных ситуациях.

"Мы не знаем, как это будет, как это будет происходить и когда это произойдет", - отметил Бермудес.

Поэтому город хочет заранее подготовиться к различным событиям вокруг вулкана Тейде.

"Я не хочу никого пугать, но хочу донести, что мэрия находится в режиме готовности и готовится к возможному вмешательству - поскольку это очевидно, и так сказали ученые: то, что сейчас происходит, не является нормальным", - добавил мэр.

Кроме того, под поверхностью исследователи наблюдают необычные процессы на вулкане Тейде. Приборы регистрации зафиксировали несколько десятков сейсмических сигналов различного типа, к которым относятся так называемые долгопериодические события и гибридные землетрясения.

"Они происходят на глубине от семи до пятнадцати километров. В этом ученые видят признаки возможных движений магмы внутри вулкана. В то же время они также отмечают, что на основе этого невозможно сделать надежный прогноз", - подчеркнули в Focus online.

Несмотря на повышенную активность, эксперты предостерегают от поспешных выводов относительно вулкана Тейде. По данным властей, на данный момент нет конкретного уровня тревоги и надежных признаков близкого извержения. Однако происходит развитие событий, за которым эксперты внимательно наблюдают.

"Плотная сеть измерительных станций постоянно анализирует землетрясения, показатели газа и движения грунта, чтобы иметь возможность своевременно обнаружить возможные изменения", - заверили в издании.

Как писал УНИАН, ранее на Гавайях из-за мощного извержения вулкана все засыпало пеплом. Отмечается, что раскаленная магма остается в пределах кратера на вершине вулкана на территории Национального парка вулканов Гавайев и не представляет угрозы для жилых домов или других сооружений.

Также сообщалось, что извержение вулкана в Карпатах всколыхнуло всю Европу. Как стало известно, за последние 20 миллионов лет в этом районе происходили извержения, которые относятся к крупнейшим в Европе.

Вас также могут заинтересовать новости: