Сколько будут стоить 100 долларов до 22 марта: прогноз банкира

Отмечается, что НБУ и дальше будет контролировать валютный рынок Украины.

Война на Ближнем Востоке гонит цены на нефть вверх, что, в свою очередь, негативно сказывается на экономиках стран и давит на курс валют. В таких условиях Национальный банк Украины останется ключевым стабилизатором валютного рынка.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что ситуация на валютном рынке в дальнейшем во многом будет зависеть от энергетических рынков.

По его прогнозу, курс доллара в Украине до 22 марта будет находиться в пределах 43,5-44,25 гривни на межбанке и 43,5-44,5 гривни на наличном рынке.

Видео дня

Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4350-4450 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 43500-44500 гривень.

При этом банкир считает, что курс евро в этот же период будет находиться в пределах 49,5-52 гривни на межбанке и 50,5-52 гривни на наличном рынке.

Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 5050-5200 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 50500-52000 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на март

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой сообщил, что март для валютного рынка Украины обещает быть активным и непростым. Курсовые изменения будут формироваться под влиянием сразу нескольких сильных факторов.

По его прогнозу, в первый месяц весны 2026 года в марте курс доллара будет колебаться в пределах 42,5-43,7 грн, а евро – 50,5-52 грн.

