Российская ПВО уже не может перехватить 'Фламинго': Братчук рассказал, что будет дальше

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" на данный момент уже имеют небольшой боевой опыт. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии, военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24".
По его словам, теперь российская противовоздушная оборона (ПВО) уже не может перехватить эти ракеты. Братчук отметил, что "Фламинго" в будущем может уничтожать даже пусковые установки российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
Он добавил, что Украина должна инвестировать в наращивание производства этих ракет, а также в другие ракетные проекты.
Ракеты "Фламинго": что известно
Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны осуществили серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. Генштаб ВСУ заявил тогда, что для ударов были использованы FP-5 "Фламинго".
Недавно издание Forbes выпустило материал о том, что украинские крылатые ракеты "Фламинго" становятся реальной проблемой для России. Несмотря на то, что они предназначены для поражения военных объектов в глубоком тылу, их активное применение напрямую скажется на ситуации на фронте.
Издание отметило, что о первых пусках этих ракет украинские военные сообщили осенью 2025 года. Но в этом году их применение уже стало действительно заметным.