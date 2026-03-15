Российская ПВО уже не может перехватить 'Фламинго': Братчук рассказал, что будет дальше

"Фламинго" в будущем сможет уничтожать даже пусковые установки российских комплексов "Искандер".

Украинские крылатые ракеты "Фламинго" на данный момент уже имеют небольшой боевой опыт. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии, военный эксперт Сергей Братчук в эфире "Киев24".

По его словам, теперь российская противовоздушная оборона (ПВО) уже не может перехватить эти ракеты. Братчук отметил, что "Фламинго" в будущем может уничтожать даже пусковые установки российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

Он добавил, что Украина должна инвестировать в наращивание производства этих ракет, а также в другие ракетные проекты.

Ракеты "Фламинго": что известно

Как сообщал УНИАН, в течение января Силы обороны осуществили серию успешных ударов по полигону "Капустин Яр" в Астраханской области России. Генштаб ВСУ заявил тогда, что для ударов были использованы FP-5 "Фламинго".

Недавно издание Forbes выпустило материал о том, что украинские крылатые ракеты "Фламинго" становятся реальной проблемой для России. Несмотря на то, что они предназначены для поражения военных объектов в глубоком тылу, их активное применение напрямую скажется на ситуации на фронте.

Издание отметило, что о первых пусках этих ракет украинские военные сообщили осенью 2025 года. Но в этом году их применение уже стало действительно заметным.

