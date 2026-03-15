Видов пасхальной выпечки существует великое множество.

Православная Пасха 2026 отмечается 12 апреля, а католическая неделей ранее - 5 апреля. Это значит, что в тот момент, когда украинцы будут печь традиционные пасхи, за границей люди, исповедующие католицизм, смогут приготовить свою выпечку. Узнайте, что обычно пекут на Пасху в других странах и почему.

Как называется пасхальная выпечка за границей

В Украине многие хозяйки пекут пасхи сами, а те, кто не хочет или не умеет этого делать, предпочитают покупать в проверенных местах. В Европе же такой выпечки, как у нас, нет - на замену традиционной пасхе пришел Паннетоне. Это классический миланский десерт, который пекут и на Рождество, и на Пасху, но тем не менее, несмотря на его популярность и уместность в честь праздника, у каждой страны все равно есть свое особенное пасхальное угощение.

Англия, Германия, Чехия, Канада

В этих трех странах на Пасху пекут традиционный хлеб, называется он "Крестовая булочка". Выглядит как обычная булочка, а сверху - крестик из крема. Хозяйки добавляют в тесто корицу, мускат, гвоздику и изюм. Крест символизирует распятие Христа, и сделать его можно не только из крема - иногда используются полоски теста или смесь воды и муки, а самый простой вариант - простой надрез на тесте.

Польша

Польская сдобная выпечка к Пасхе - Мазурек, состоит из одного или двух коржей, испеченных из разного теста. Так же точно, как и украинцы свою пасху, поляки пекут мазурек - в составе могут быть изюм, цукаты или орехи. Украсить такой десерт можно белковой глазурью, кремом, помадкой или вареньем.

Греция

Аналог пасхи, к которой привыкли мы, в Греции называется "Цурек" или "Лабропсомо". Рецепт похож на тот, что используют украинки для приготовления пасхальной выпечки - дрожжевое тесто и цукатами, изюмом, маслом и молоком. Однако форма у такого угощения совсем другая - скорее, как наша "плетенка". Уже приготовленный десерт греки посыпают маком или кунжутом, некоторые хозяйки используют миндальные лепестки.

Болгария, Молдова, Румыния

Традиционная пасхальная выпечка для представителей этих стран - это "Козунак", который печется из дрожжевого теста. В состав также входят мука, сахар, яйца, молоко и сливочное масло. Выпекается он в прямоугольной форме или в виде "косички", прямо как греческий "Цурек". Болгарские, молдавские и румынские хозяйки могут готовить его с творогом, маком, орехами, изюмом и цукатами или вовсе без какой-либо начинки.

Италия

Итальянцы на Пасху пекут сладкий хлеб под названием "Пинца" из дрожжевого теста. У каждой хозяйки свой рецепт, но часто можно встретить выпечку с апельсиновой цедрой или семенами фенхеля, на которой делают глубые надрезы в форме креста - точно так же, как у крестовой булочки из Англии. Есть пинцу можно с ветчиной, сыром, вареньем, запивая вином или даже горячим шоколадом.

Кроме пинцы, в Италии делают и "Коломбу" - пасхальный голубиный хлеб. По сути своей это обычный дрожжевой пирог с изюмом или цукатами, но тесто выпекается в форме в виде силуэта голубя, из-за чего угощение так и называется. Итальянцы украшают пирог миндалем или сахаром.

Австрия

Райндлинг - культовый рулет в Австрии, который пекут, прежде всего, на Пасху. Дрожжевое тесто, орехи, сухофрукты, цукаты, апельсиновая цедра и пропитка из рома или коньяка. Все эти ингредиенты сочетаются между собой очень удачно, благодаря чему угощение стало действительно популярным и очень востребованным. Украшают райндлинг сахарной пудрой.

Испания

В жаркой Испании на пасхальные праздники хозяйки пекут хлеб, который называется "Мона де паскуа". Тесто может быть постным или дрожжевым - в зависимости от региона, где идет приготовления угощения. В итоге выпечка выглядит как наша "плетенка", но в форме кольца, однако иногда можно встретить и несколько маленьких булочек вместо одной большой. Главная особенность мона де паскуа - это крашеные пасхальные яйца, которые кладут в центр, а сам хлеб выпекается как бы вокруг них.

