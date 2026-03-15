Праправнучку лидера СССР в России признали врагом

Российские власти продолжают зачистку информационного поля, внося в списки "врагов" потомков тех, кто когда-то стоял у руля империи.

Российское Министерство юстиции признало исследовательницу Нину Хрущеву "иностранным агентом". Хрущева, профессор международных отношений в The New School в Нью-Йорке, является правнучкой лидера СССР Никиты Хрущева.

Она живет в Соединенных Штатах с 1991 года. Хрущева открыто осудила полномасштабное вторжение России в Украину, что побудило российских активистов, поддерживающих войну, писать на нее доносы, пишет Onet.

"Иностранные агенты" не имеют права въезда в Россию, а если они там живут, то практически лишены возможности зарабатывать деньги или занимать важные посты.

Никита Хрущев - справка

Никита Хрущев был первым секретарем Коммунистической партии Советского Союза с 1953 по 1964 год. Его приход к власти после смерти Иосифа Сталина ознаменовал начало периода, известного как "оттепель", который характеризовался частичным ослаблением цензуры и освобождением политических заключенных из лагерей ГУЛАГа.

На Западе он известен прежде всего своей "секретной речью" 1956 года на XX съезде КПСС, в которой он официально осудил своего предшественника Иосифа Сталина за массовые репрессии, культ личности и террор. Хрущев также был ключевой фигурой холодной войны, участвовавшим в Карибском кризисе, и именно при его правлении СССР запустил первый искусственный спутник Земли и отправил в космос Юрия Гагарина.

Несмотря на его роль в реформировании системы, он был отстранен от власти в 1964 году в результате внутрипартийного заговора, возглавляемого Леонидом Брежневым.

