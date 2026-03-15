Китай построит мегаплотину в Тибете: новый проект еще сильнее замедлит вращение Земли

Новая станция обещает стать крупнейшей в мире, превзойдя по мощности знаменитую плотину "Три ущелья".

Одна гигантская плотина уже немного изменила вращение нашей планеты. Когда огромное водохранилище плотины "Три ущелья" в Китае заполнилось десятками миллиардов тонн воды, расчеты NASA показали, что дополнительная масса увеличила продолжительность каждого дня примерно на 0,06 микросекунды и сместила ось вращения Земли примерно на 2 сантиметра.

Теперь Пекин продвигается вперед с еще более амбициозным проектом на Тибетском нагорье. Ожидается, что новый гидроэнергетический комплекс, запланированный в уезде Медог в Тибете, станет крупнейшей системой плотин на планете с годовой выработкой примерно в три раза больше, чем у "Трех ущелий", и стоимостью около 1,2 триллиона юаней, пишет Econews.

Премьер Госсовета КНР Ли Цян уже назвал это "проектом века", который может изменить глобальные поставки чистой энергии.

Как гигантское водохранилище может замедлить вращение планеты

В 2005 году ученые из Лаборатории реактивного движения NASA смоделировали, что произойдет, если водохранилище "Три ущелья" достигнет полной мощности. Их вывод был поразительным, даже если цифры были невелики. Накопленная вода удлинит день примерно на шестьдесят миллиардных долей секунды и сместит полюс вращения примерно на два сантиметра.

Чтобы объяснить это, геофизик NASA Бенджамин Фонг Чао использовал простую идею, знакомую по фигурному катанию. Когда масса смещается дальше от оси вращения, вращение немного замедляется, точно так же, как фигурист, который вытягивает руки, вращается медленнее. "Любое мировое событие, связанное с перемещением массы, влияет на вращение Земли", – сказал он, отметив, что эффект от одной плотины крошечный, но измеримый современными приборами.

Внутри мегаплотины Медог на реке Ярлунг Цангпо

Новый комплекс, известный как гидроэлектростанция Медог, строится в нижнем течении реки Ярлунг Цангпо. Здесь река опускается примерно на 2000 метров всего на 50 километрах, прорезая один из самых глубоких каньонов на Земле – естественную лестницу, которую инженеры рассматривают как огромный источник энергии.

Планы предусматривают каскад из пяти гидроэлектростанций, которые вместе будут вырабатывать около 300 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год, что примерно втрое превышает мощность "Трех ущелий" и сопоставимо с годовым потреблением электроэнергии в Великобритании.

Этого достаточно, чтобы обеспечить работу сотен миллионов домов, заводов и центров обработки данных, и в значительной степени это могло бы помочь Китаю сократить использование угля и сделать счета за электроэнергию более предсказуемыми.

Может ли тибетский проект снова сместить вращение Земли

На данный момент ни одно подробное публичное исследование не оценило, насколько водохранилища Медог могут изменить вращение Земли. Ученые ожидают, что любое изменение продолжительности дня останется крайне незначительным, так как даже рекордная плотина удерживает лишь малую часть всей воды планеты. Для большинства людей это означает отсутствие заметной разницы в восходе, закате или календарном времени.

В то же время исследователи уделяют больше внимания этим тонким эффектам. Недавнее исследование Гарвардского университета показало, что совокупный объем воды, хранящийся за почти семью тысячами плотин с XIX века, сместил положение Северного полюса примерно на один метр и немного снизил глобальный уровень моря.

Работа, опубликованная при поддержке Американского геофизического союза, предполагает, что такие мегапроекты, как Медог, теперь являются частью истории того, как движется сама Земля.

Реки, соседи и хрупкий горный регион

Физика – это лишь часть дискуссии. Ярлунг Цангпо вытекает из Тибета в Индию, где она известна как река Брахмапутра, а затем в Бангладеш. Местные фермеры зависят от ее вод для рисовых полей, питьевого снабжения и существующих гидроэлектростанций, поэтому любой крупный проект выше по течению естественным образом вызывает опасения по поводу засух, наводнений или изменений в богатых питательными веществами отложениях.

Экологические группы также предупреждают, что ущелье находится в сейсмически активном, подверженном оползням регионе, где хранение таких огромных объемов воды может усилить риски. Пекин утверждает, что конструкция позволит сохранить большую часть потока и что строгие меры безопасности защитят экосистемы, обеспечивая при этом чистую энергию и рабочие места в отдаленной части Китая.

В конечном счете, проект пытается сбалансировать климатические цели, региональное развитие и трансграничную водную политику, и это сложное уравнение.

По большей части, влияние дополнительного водохранилища на вращение Земли останется в сфере высокоточной геодезии и спутниковой навигации, а не в повседневной жизни. Более важный вопрос заключается в том, смогут ли общества договориться о том, как использовать реки, которые теперь служат рычагами планетарного масштаба.

Основная работа о влиянии водохранилища "Три ущелья" на вращение была опубликована в пресс-релизе Лаборатории реактивного движения NASA.

