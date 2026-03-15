Китай и Британия прокомментировали призыв Трампа направить корабли на Ближний Восток, – CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил надежду, что Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие страны направят военно-морские силы на Ближний Восток для разблокирования морских путей в Ормузском проливе. В Пекине и Лондоне отреагировали.

В ответ на запросы CNN ни одна из стран не подтвердила, направит ли она военные корабли к проливу. Так, представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что в Пекине призывают к немедленному прекращению боевых действий в регионе. Он подчеркнул, что "все стороны несут ответственность за обеспечение стабильных и беспрепятственных поставок энергоносителей".

"Как искренний друг и стратегический партнер стран Ближнего Востока, Китай будет продолжать укреплять коммуникацию с соответствующими сторонами, включая стороны конфликта, и будет играть конструктивную роль в деэскалации и восстановлении мира", – говорится в заявлении китайского дипломата.

В свою очередь, представитель Министерства обороны Великобритании заявил, что страна "в настоящее время обсуждает со своими союзниками и партнерами ряд вариантов для обеспечения безопасности судоходства в регионе".

Иран пригрозил ударами по Украине, если она окажет Израилю какую-либо помощь, включая беспилотники. Глава Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что тогда вся территория Украины станет "законной целью" для иранских ракетных атак.

Между тем СМИ пишут, что Израиль столкнулся с критической нехваткой ракет-перехватчиков на фоне войны с Ираном. Отмечается, что страна присоединилась к операции с уже сокращенными запасами.

