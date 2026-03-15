Свет и сила: нумерологи определили 4 даты рождения с самой стойкой аурой

В список попали и те, кто родился 18-го числа любого месяца.

Иногда людям приходится прилагать сознательные усилия, чтобы сохранить позитивный настрой в трудные времена. Но есть те, кто, кажется, обладает врожденной стойкостью, которая помогает им легче справляться с трудностями. Нумерологи говорят, что на это может влиять дата рождения.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Как сообщает ресурс Parade, по мнению нумерологов, есть 4 даты, когда рождаются люди с от природы стойкой аурой. Есть ли ваш день рождения среди приведенных ниже чисел?

Рожденные 7-го числа любого месяца

Рожденные в эти дни люди живут под влиянием Нептуна – планеты, связанной с эмоциональной интуицией. Нумерологи говорят, что такие личности могут ощущать изменения в энергии, эмоциональных настроениях. Поэтому высшее сознание часто ведет и защищает их.

"Стойкость является определяющей чертой для вас, хотя она может не проявляться в привычных формах решительности и выносливости. Вместо этого ваше сочувствие служит трансформационной силой, превращая препятствия – будь то для вас или для других – в ценные возможности для роста и изменений", – пишет автор.

Рожденные 18-го числа любого месяца

Теми, кто родился в этот день, управляет Марс, планета-воин, символизирующая защиту и решительную справедливость. Такие люди обычно чрезвычайно целеустремлены. Даже когда логика или внешние обстоятельства предсказывают неизбежное поражение, они отказываются сдаваться. Такие моменты служат для них мотивацией.

"Их стойкость так же естественна, как дыхание. Когда самый большой страх заключается в том, чтобы не реализовать свой потенциал, застрять на месте или признать поражение, оставаться сильным нетрудно. Их энергетическое поле быстро рассеивает негативную энергию, и вы не сможете долго держать их в подавленном состоянии", – говорится в материале.

Рожденные 24-го числа любого месяца

Рожденные 24-го числа любого месяца живут под влиянием Венеры, планеты любви и привязанности. Вам часто легко рассмешить других и принести радость окружающим. Обычно вы не прилагаете усилий и не боретесь за что-то, а позволяете Вселенной решать дела за вас, утверждают нумерологи.

"Хотя вы амбициозны и защищаете себя, когда это необходимо, вы понимаете, что многого можно достичь с помощью дипломатии. Ваша сильная сторона – работать умно, а не тяжело. Соответственно, ваша аура имеет тенденцию притягивать красоту и свет, что делает ее естественно устойчивой к суровым силам", – отмечает автор.

Родившиеся 30-го числа любого месяца

Личности, пришедшие в этот мир 30 числа, освещают все вокруг своим сиянием. Их покровителем является Юпитер – планета уверенного лидерства, поэтому им легко сохранять веру в трудные времена.

"Для вас стойкость не означает идти против течения. Вместо этого вы в основном доверяете божественному распорядку событий в жизни. Вы берете на себя ответственность за то, что находится под вашим контролем, чтобы достичь успеха, но вы также понимаете, что беспокоиться о неизвестном – это пустая трата драгоценного времени. Вы придаете силы любой ситуации, вдохновляя других смотреть на жизнь через оптимистическую призму, которую вы воплощаете", – констатирует ресурс.

