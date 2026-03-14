Людям, родившимся в эти месяцы, стоит дать второй шанс в любви

Пережитая боль может стать началом более зрелых и счастливых отношений.

Астрология и нумерология утверждают, что месяц рождения способен многое рассказать о характере человека, его эмоциональных реакциях и том, как он переживает любовь и разочарования, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Почти каждому хотя бы раз приходится сталкиваться с разбитым сердцем – будь то расставание, предательство, развод или утрата. Справляться с подобной болью непросто, и иногда возникает желание закрыться от новых чувств, чтобы больше не испытывать подобных переживаний. Однако такая защита редко приносит облегчение: она лишь мешает двигаться дальше. Способность снова открываться любви – важная часть внутреннего роста. По мнению астрологов, людям, родившимся в четыре определённых месяца, особенно важно напоминать себе об этом.

Январь

Люди, появившиеся на свет в январе, часто производят впечатление сдержанных и благородных. Их считают надёжными и ответственными, и в отношениях они обычно проявляют ту же преданность. Независимо от того, относятся ли они к практичным Козерогам или оригинальным Водолеям, их характер отличается стойкостью и умением видеть перспективу. Они умеют строить планы и думают о будущем – своём и тех, кто им дорог. Такая серьёзность в чувствах встречается нечасто. Если после пережитой боли вы решитесь снова впустить любовь, это вовсе не означает, что нужно забыть полученный опыт. Наоборот, жизненная мудрость поможет выбрать людей, которые будут поддерживать вас и делать жизнь насыщеннее, а не приносить разочарование.

Июль

Рождённые в июле обычно обладают внутренней зрелостью и глубоким пониманием эмоций. Они могут находить радость в разных вещах, однако ничто не способно заменить чувство близости с тем, кто действительно дорог. Независимо от того, родились ли они под знаком чувствительного Рака или яркого Льва, после сильной душевной травмы им свойственно закрываться от мира. В такие периоды они словно создают для себя безопасное пространство, где можно укрыться от новых ран. Тем не менее в их природе заложено стремление создавать атмосферу тепла и принадлежности рядом с близкими. Отношения или крепкое партнёрство помогают им чувствовать себя эмоционально полноценными. Поэтому полностью отвергать любовь – не лучший путь. Иногда стоит позволить чувствам вернуться, уже лучше понимая собственные желания и границы.

Сентябрь

Люди, родившиеся в сентябре, нередко стремятся к идеалу во всём, за что берутся. Поэтому мысль о том, чтобы начать что-то новое без уверенности в успехе, может вызывать тревогу. Если прошлый опыт оказался болезненным, страх сделать шаг снова становится ещё сильнее. Но в реальности не существует идеального момента или безупречного партнёра для любви. Любые отношения – это живой и иногда хаотичный процесс, в котором есть и радость, и ошибки. При этом именно близость с другим человеком может стать одним из самых сильных переживаний в жизни. Независимо от того, родились ли вы под знаком Девы или Весов, не обязательно просчитывать всё наперёд. Люди, предназначенные вам судьбой, скорее облегчат путь, чем усложнят его.

Ноябрь

Те, кто родился в ноябре, отличаются особой глубиной чувств. Их отношение к любви редко бывает поверхностным: они стремятся к настоящей духовной близости и искренности. Будь то страстный Скорпион или свободолюбивый Стрелец, такие люди обычно хотят делиться с партнёром самыми важными мыслями, ценностями и мечтами. Однако после серьёзного разочарования им бывает трудно сохранить прежнюю веру в любовь. Иногда даже возникает ощущение, что прошлые чувства были слишком наивными. Но способность снова любить – один из самых смелых шагов, на который способен человек. Пережитая боль может сделать чувства только глубже и осознаннее, помогая выбирать партнёров, с которыми возможно настоящее развитие и движение вперёд.

