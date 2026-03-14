Трамп утратил контроль над войной с Ираном, - сенатор США

Американский лидер просчитался, когда начинал операцию против Ирана, считает Крис Мерфи.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп утратил контроль над войной с Ираном. Такое заявление сделал сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи.

"Теперь совершенно очевидно, что Трамп утратил контроль над этой войной. Он сильно просчитался в оценке способности Ирана нанести ответный удар. Регион погрузился в хаос", – написал он в соцсети Х.

По его словам, Трамп ошибался, когда полагал, что Иран не закроет Ормузский пролив. Теперь же цены на нефть стремительно растут, отметил сенатор.

"Если пролив останется закрытым, это приведет к глобальной рецессии. Возможно, уже слишком поздно. Первыми взлетели цены на бензин, но за ними последуют цены на продукты питания. На данный момент у Трампа нет плана по открытию пролива. И, возможно, такого плана и не существует", – подчеркнул политик.

По словам Мерфи, тысячи небольших дронов, скоростных катеров и мин, которые Иран использует для атак на танкеры, невозможно уничтожить. Этому есть ряд причин: средств слишком много, они слишком разбросаны и хорошо спрятаны.

В то же время сопровождение танкеров военно-морским флотом возможно, однако это сложнее, чем кажется.

"Во-первых, для этого потребуется весь наш флот. Ежедневно сопровождению подлежат 100 танкеров. Во-вторых, если мы не сможем уничтожить мины и дроны, наши корабли тоже окажутся в опасности", – объяснил демократ.

Проблемы с вооружением

Хотя США и могут уничтожить ракеты Ирана, в вопросе с дронами это недостижимо. А современная война – это война дронов, подчеркнул сенатор. В распоряжении Ирана множество таких средств, поэтому он может наносить удары по нефтяным объектам в регионе "бесконечно долго":

"И они это делают. Два дня назад они взорвали важнейший нефтяной склад в Омане. Если бы Трамп уделял хоть какое-то внимание войне в Украине, он бы заметил, как изменился характер ведения боевых действий. Но он этого не сделал. И он допустил грубую ошибку".

Еще одна проблема, по словам политика, заключается в том, что у стран Персидского залива заканчиваются перехватчики, способные остановить иранские ракеты и дроны. Соответственно, вскоре уязвимыми станут и другие нефтяные объекты.

География конфликта расширяется

Мерфи утверждает, что на Ближнем Востоке может разгораться более широкая, региональная война. Так, иранские прокси в Ливане наносят удары по Израилю, а их союзники в Ираке – по объектам США. Сейчас Израиль угрожает начать масштабное наземное вторжение в Ливане.

Существуют и другие потенциальные очаги напряженности. Пока что йеменские хуситы "ведут себя относительно спокойно", однако вполне вероятно, что это не надолго, говорит сенатор. Есть риски и для Сирии, где снова может разразиться конфликт.

"У Трампа нет конечной цели. Иран и его прокси могут создавать хаос бесконечно. Так что же будет дальше? Наземное вторжение? Это будет Армагеддон. Тысячи погибших американцев. Объявить ложную победу? Тогда новые иранские ястребы, стоящие у власти, просто восстановят то, что мы разрушили", – объяснил сенатор от Коннектикута.

Он акцентировал, что все эти последствия были вполне предсказуемы. Именно поэтому предыдущие президенты США "не были настолько глупы, чтобы начинать такую войну", считает Крис Мерфи:

"Трамп утратил контроль над войной. Лучший выход для него сейчас – сократить потери и положить ей конец. Это единственный способ предотвратить еще большую катастрофу".

Война на Ближнем Востоке: другие новости

Дональд Трамп утверждает, что Иран якобы "полностью разгромлен" и хочет заключить соглашение. Однако принимать его он не намерен.

В то же время американский лидер призывает Китай, Францию, Японию и другие страны направить корабли в Ормузский пролив. Пока не известно, согласились ли где-то на этот призыв.

Пока арабские страны призывают к диалогу для завершения конфликта, Иран и США отвергают идею переговоров на данном этапе войны. Reuters пишет, что отказ Трампа от дипломатических усилий может свидетельствовать о том, что на данный момент у администрации нет планов по скорейшему завершению войны.

