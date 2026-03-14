США отвернутся от НАТО, если Европа не увеличит военные расходы, – Столтенберг

Столтенберг не исключает полного краха альянса до конца президентского срока Трампа.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что США могут отвернуться от Североатлантического альянса, если Европа не нарастит военные расходы. По его словам немецкому изданию Table Media, США выполнят обещание о снижении участия в судьбе НАТО, если участники не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП.

"Даже если никаких гарантий нет, риск плохого исхода необходимо минимизировать. Больше инвестировать: это повышает вероятность того, что США сохранят свою вовлечённость. Если же всё-таки случится так, что Трамп отступит, тем важнее будет то, что мы сами инвестировали", – цитирует Столтенберга издание.

Кроме того Столтенберг не исключает полного краха Альянса до конца президентского срока Трампа. "Нет гарантий того, что НАТО переживет (нынешний срок, – ред.) президента США Дональда Трампа", – отмечает экс-генсек Альянса. Столтенберг полагает, что НАТО не окажется втянутым в конфликт США и Израиля против Ирана еще сильнее, но не исключил экономических последствий для стран-членов блока.

Шантаж НАТО и ЕС со стороны Трампа

В начале второго президентского срока Трамп начал проводить политику принуждения стран НАТО к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и критикуя страны, которые делали небольшой вклад. Также американский президент отстранился от помощи Украине: по его инициативе, Америка теперь продает свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а уже НАТО передает его Украине. Сам Трамп неоднократно с гордостью отмечал, что при его президентстве Штаты не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на продаже оружия.

Часть американских союзников уже выражали скепсис по поводу единства Альянса и западных демократий. Соучредитель аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Марк Леонард выразил мнение, что международный порядок, основанный на ценностях демократии и либерализма, уже фактически разрушен, а единый Запад, каким мы его знали на протяжении последних десятилетий, больше не существует. Одной из причин он называет внешнюю политику администрации Трампа, которая, по его мнению, ускорила распад трансатлантического партнерства и подорвала доверие к США даже среди европейских союзников.

Участившиеся атаки президента США на Европейский союз заставляют европейских лидеров столкнуться с будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности. Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-либо ожидал. В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой.

