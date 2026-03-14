США отвернутся от НАТО, если Европа не увеличит военные расходы, – Столтенберг

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что США могут отвернуться от Североатлантического альянса, если Европа не нарастит военные расходы. По его словам немецкому изданию Table Media, США выполнят обещание о снижении участия в судьбе НАТО, если участники не увеличат расходы на оборону до 5% ВВП.
"Даже если никаких гарантий нет, риск плохого исхода необходимо минимизировать. Больше инвестировать: это повышает вероятность того, что США сохранят свою вовлечённость. Если же всё-таки случится так, что Трамп отступит, тем важнее будет то, что мы сами инвестировали", – цитирует Столтенберга издание.
Кроме того Столтенберг не исключает полного краха Альянса до конца президентского срока Трампа. "Нет гарантий того, что НАТО переживет (нынешний срок, – ред.) президента США Дональда Трампа", – отмечает экс-генсек Альянса. Столтенберг полагает, что НАТО не окажется втянутым в конфликт США и Израиля против Ирана еще сильнее, но не исключил экономических последствий для стран-членов блока.
Шантаж НАТО и ЕС со стороны Трампа
В начале второго президентского срока Трамп начал проводить политику принуждения стран НАТО к увеличению оборонных расходов до 5% ВВП и критикуя страны, которые делали небольшой вклад. Также американский президент отстранился от помощи Украине: по его инициативе, Америка теперь продает свои вооружения странам НАТО "по полной цене", а уже НАТО передает его Украине. Сам Трамп неоднократно с гордостью отмечал, что при его президентстве Штаты не только не тратят средства на войну в Украине, но и зарабатывают на продаже оружия.
Часть американских союзников уже выражали скепсис по поводу единства Альянса и западных демократий. Соучредитель аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям" (ECFR) Марк Леонард выразил мнение, что международный порядок, основанный на ценностях демократии и либерализма, уже фактически разрушен, а единый Запад, каким мы его знали на протяжении последних десятилетий, больше не существует. Одной из причин он называет внешнюю политику администрации Трампа, которая, по его мнению, ускорила распад трансатлантического партнерства и подорвала доверие к США даже среди европейских союзников.
Участившиеся атаки президента США на Европейский союз заставляют европейских лидеров столкнуться с будущим, в котором Америка больше не является их главным гарантом безопасности. Европе приходится организовывать собственную оборону гораздо быстрее и раньше, чем кто-либо ожидал. В ожидании сокращения роли США лидеры ЕС уже "тестируют" систему безопасности, возглавляемую Европой.