К 2050 году Украина станет самой пожилой нацией в мире, – прогноз ООН

Доля молодежи в населении Украины неуклонно сокращается.

Доля молодежи в возрасте 15-24 лет среди населения Украины стремительно сокращается, и при сохранении этих тенденций к середине текущего столетия украинцы станут самой пожилой нацией в мире. Об этом говорится в докладе ООН по глобальной демографии.

Отмечается, что доля этой возрастной группы в Украине в 2000 году составляла 14,8%, тогда как в 2025 году (по оценкам) – лишь 9,0%. Прогноз ООН предполагает дальнейшее падение доли молодежи в населении Украины до 6,6% в 2050 году.

Другие европейские страны демонстрируют аналогичную тенденцию старения населения, хотя там цифры немного лучше. Для сравнения, в 2050 году доля молодежи составит:

Италия – 9,2%;

Эстония – 7,8%;

Польша – 11,0%;

Франция – 12,7%;

Великобритания – 9,9%.

В целом в мире доля молодежи в 2050 году прогнозируется на уровне 7,9%.

Как писал УНИАН, война в Украине привела к глубокому демографическому кризису: резко упала рождаемость, растут потери на фронте, а миллионы людей уехали за границу. По оценкам демографов, с начала войны страна потеряла около 10 миллионов человек, а суммарный коэффициент рождаемости упал ниже единицы, что является одним из худших показателей в мире.

Также мы рассказывали, что Украина вошла в число тридцати стран мира с самым высоким показателем старения населения. Почти 22% населения составляют люди в возрасте старше 65 лет.

