Повлияет ли война с Ираном на поставки ракет ПВО для Украины: Зеленский разъяснил ситуацию

Он назвал единственную на сегодняшний день альтернативу в Европе.

В вопросе влияния войны на Ближнем Востоке на ракеты противовоздушной обороны для Украины "риск очень высок". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время встречи с журналистами, говоря о влиянии войны на Ближнем Востоке на обеспечение Украины ракетами для ПВО.

"Риск очень высок, на мой взгляд. Мы не знаем, сколько всего есть у США, потому что это закрытая информация. Мы можем лишь приблизительно понимать объемы. Но точное количество и какими объемами США готовы делиться с Ближним Востоком - знает только Америка", - отметил он.

Глава государства добавил, что, исходя из опыта последнего времени, "мы получали количество от Соединенных Штатов, исходя из производственных возможностей, и покупали это через PURL, а не основываясь на том, что есть на складах Соединенных Штатов".

"То есть Соединенные Штаты к этому относились осторожно, поэтому я не могу сказать, как будет с Ближним Востоком. На что готовы Соединенные Штаты - это их двусторонние отношения. Но я смотрю на то, сколько производится. И я смотрю на то, что будет производиться, например, в Германии. Но это будет точно не в этом году", - сказал Зеленский.

Единственная альтернатива в Европе

Он также отметил, что во время последней встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном самой важной и главной темой обсуждения была именно альтернатива в контексте систем ПВО.

"SAMP/T - это единственная на сегодняшний день в Европе альтернатива. Мы увидим в этом году, сбивают ли новые системы SAMP/T баллистику. В этом году мы получим систему, которую будем тестировать против баллистики. Поэтому, если это сработает, это станет долгосрочной хорошей помощью", - сказал президент.

По его мнению, есть несколько шагов, которые могут каким-то образом снизить риски. Первая "история" - он будет обсуждать с несколькими странами то или иное количество того, что у них есть на складах.

"Вторая история - я смотрю именно на SAMP/T как на альтернативу. Если нам с французами удастся и мы сможем сбивать баллистику, то это первая такая альтернатива. И, безусловно, мы с Эммануэлем договариваемся, что в этой очереди Украина будет первой. Потому что как только они начнут сбивать баллистику, сразу появится очередь", - подчеркнул Зеленский.

Других альтернатив он пока не видит.

"Только также еще страны, которым мы надежно помогаем, в какой-то момент тоже могут помочь нам", - добавил глава государства.

Трамп и Иран - что известно

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп отметил, что Штаты и Израиль продолжают массированные авиаудары по критическим объектам Ирана. Несмотря на сообщения о тяжелом положении Тегерана, Белый дом пока не видит возможности для дипломатического урегулирования конфликта на текущих условиях.

Трамп четко дал понять, что не спешит подписывать мирные документы. По словам американского лидера, Тегеран уже "хочет заключить соглашение" о прекращении огня, но Вашингтон придерживается другой позиции.

