Умер влиятельный философ Юрген Хабермас

Умер один из самых влиятельных философов послевоенной Германии Юрген Хабермас. Ему было 96 лет.
Издательство Хабермаса, Suhrkamp, сообщило, что философ умер в субботу в городе Штарнберг, около Мюнхена.
Кто такой Юрген Хабермас
Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Философ родился с врожденной расщелиной неба и в детстве перенес множество операций. Это во многом сформировало его дальнейшие размышления о природе языка.
На момент поражения нацистской Германии ему было 15 лет. Потом он вспоминал, как он осознал реальность нацистских преступлений, отмечая, что без этого он бы не пришел к философии и социальной теории. "Ты вдруг увидел, что жил в политически преступной системе", - говорил он.
Путь в философии
В 1960‑е он начал преподавать философию и социологию в Университете Франкфурта и считался одним из главных союзников студенческого протестного движения.
Хабермаса считали наиболее влиятельным немецким философом. Он участвовал во всех главных послевоенных дискуссиях и был убежден, что только объединенная Европа может противостоять национализму.
В разные годы он выступал против ядерных испытаний и правых популистов, а также критиковал немецких канцлеров от Гельмута Коля до Ангелы Меркель.
Он был представителем второго поколения Франкфуртской школы и одним из главных теоретиков так называемой критической теории. Наибольшую известность ему принесла работа "Теория коммуникативного действия", опубликованная в 1981 году, в которой он развивал идеи о роли рационального диалога в демократическом обществе.
Его труды оказали влияние на философию, социологию и политическую теорию второй половины XX и начала XXI века.
Хабермас и Украина
Последнее и наиболее спорное выступление Хабермаса было в 2022 году и касалось Украины. Тогда он поддержал сдержанный подход тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца к выделению военной помощи Украине. А вскоре он и вовсе призвал начать переговоры с Кремлем.
На это все резко отреагировал тогдашний украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он назвал Хабермаса "позором немецкой философии" и заявил, что такие взгляды заставили бы Канта и Гегеля "перевернуться в гробу".
Позже Хабермас пытался оправдаться и объяснял свою позицию, мол нападение на Украину это "судьбоносное нарушение" европейского послевоенного запрета на "архаическую жестокость войны".