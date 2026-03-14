Умер влиятельный философ Юрген Хабермас

Умер один из самых влиятельных философов послевоенной Германии Юрген Хабермас. Ему было 96 лет.

Издательство Хабермаса, Suhrkamp, сообщило, что философ умер в субботу в городе Штарнберг, около Мюнхена.

Кто такой Юрген Хабермас

Хабермас родился 18 июня 1929 года в Дюссельдорфе. Философ родился с врожденной расщелиной неба и в детстве перенес множество операций. Это во многом сформировало его дальнейшие размышления о природе языка.

На момент поражения нацистской Германии ему было 15 лет. Потом он вспоминал, как он осознал реальность нацистских преступлений, отмечая, что без этого он бы не пришел к философии и социальной теории. "Ты вдруг увидел, что жил в политически преступной системе", - говорил он.

Путь в философии

В 1960‑е он начал преподавать философию и социологию в Университете Франкфурта и считался одним из главных союзников студенческого протестного движения.

Хабермаса считали наиболее влиятельным немецким философом. Он участвовал во всех главных послевоенных дискуссиях и был убежден, что только объединенная Европа может противостоять национализму.

В разные годы он выступал против ядерных испытаний и правых популистов, а также критиковал немецких канцлеров от Гельмута Коля до Ангелы Меркель.

Он был представителем второго поколения Франкфуртской школы и одним из главных теоретиков так называемой критической теории. Наибольшую известность ему принесла работа "Теория коммуникативного действия", опубликованная в 1981 году, в которой он развивал идеи о роли рационального диалога в демократическом обществе.

Его труды оказали влияние на философию, социологию и политическую теорию второй половины XX и начала XXI века.

Хабермас и Украина

Последнее и наиболее спорное выступление Хабермаса было в 2022 году и касалось Украины. Тогда он поддержал сдержанный подход тогдашнего канцлера Германии Олафа Шольца к выделению военной помощи Украине. А вскоре он и вовсе призвал начать переговоры с Кремлем.

На это все резко отреагировал тогдашний украинский посол в Германии Андрей Мельник. Он назвал Хабермаса "позором немецкой философии" и заявил, что такие взгляды заставили бы Канта и Гегеля "перевернуться в гробу".

Позже Хабермас пытался оправдаться и объяснял свою позицию, мол нападение на Украину это "судьбоносное нарушение" европейского послевоенного запрета на "архаическую жестокость войны".

