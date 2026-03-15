В Одесской области в дикую природу выпустили редких хищников (фото, видео)

Специалисты сделали всё возможное, чтобы котята выросли здоровыми и не привыкли к людям.

В Одесской области на территорию Национального природного парка "Тузловские лиманы" выпустили краснокнижных диких лесных кошек, которые в прошлом году были найдены беззащитными котятами. Об этом рассказал доктор биологических наук, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка Иван Русев.

По его словам, специалисты парка вместе с коллегами из Станции юных натуралистов города Измаил Одесской области вернули в дикую природу редких животных.

"Наконец, долгий путь реабилитации диких лесных котят привел их в Национальный природный парк "Тузловские лиманы". Семь месяцев назад их родилось пятеро (известно, что двоих в прошлом году отдали в зоопарк - УНИАН)… Когда малышей нашли возле погибшей матери (причина гибели не установлена), они были еще совсем слепыми. В течение всего этого времени их выхаживали и готовили к самостоятельной жизни на Станции юннатов в Измаиле", – пояснил ученый.

Реабилитация была сложной, отметил исследователь, но специалисты сделали все возможное, чтобы котята подросли здоровыми и, главное, не привыкли к людям. На днях подросших животных перевезли из Измаила на территорию национального парка и выпустили на волю, где они будут адаптироваться к жизни без опеки.

Как пояснил Русев, участок, выбранный для их проживания, является стратегически важным: здесь богатая кормовая база (множество грызунов), пролегает миграционный путь птиц.

"Главное – здесь нет людей, которых эти осторожные хищники так боятся", – подчеркнул исследователь.

Что известно о лесной кошке

Для Украины это редкое млекопитающее, подлежащее охране. Занесено во все издания Красной книги Украины, охраняется в Карпатском биосферном, Дунайском биосферном заповедниках, Карпатском национальном природном парке.

Вес самок в среднем 3,5 кг, самцов – 5 кг. Шерсть от коричневого до серого окраса с полосами на лбу и по бокам. Хвост пушистый с черным кончиком. Селится этот редкий хищник в горах, глухих лесах, в поймах, часто устраивает логова на плавучих островках.

Питается мелкими грызунами и птицами. По словам специалистов, лесные кошки, даже выращенные в неволе с детства, полностью прирученными не становятся, а взрослые "одомашниванию" вообще не поддаются.

Как писал УНИАН, в сентябре 2025 года на юге Одесской области подобрали "стайку" краснокнижных диких лесных котят. Доктор биологических наук Иван Русев рассказал, что котята находятся в городе Измаил, они остались без родителей, подобрал животных местный житель. По его словам, двух котят тогда уже передали в Киевский зоопарк. Остальных оставили на передержку в Измаиле, чтобы потом отдать в Национальный природный парк "Тузловские лиманы", где обещали их выпустить в дикую природу.

Вас также могут заинтересовать новости: