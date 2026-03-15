Смартфон перестал заряжаться? Вот что нужно проверить в первую очередь

Иногда пользователи замечают, что их смартфон неожиданно перестает заряжаться – особенно в самый неподходящий момент, например перед выходом из дома. Причин может быть несколько: от банального загрязнения порта до программного сбоя.

Хорошая новость заключается в том, что во многих случаях проблему можно решить самостоятельно, пишет BGR.

Что делать, если телефон не заряжается, хотя стоит на зарядке

Одной из самых распространенных причин является загрязненный или поврежденный разъем зарядки. Со временем в разъем USB-C или micro-USB попадает пыль, ворс и мелкий мусор. В результате кабель может подключаться неплотно или вовсе не фиксироваться.

Проверить это можно с помощью фонарика – если внутри заметен мусор, аккуратно очистите разъем тонкой пластиковой палочкой, зубочисткой или маленькой щеткой. Иногда для удаления липкой грязи используют ватную палочку с изопропиловым спиртом, но смартфон при этом должен быть выключен и полностью высушен перед включением.

Еще одна частая проблема – неисправный кабель. Зарядные кабели так или иначе изнашиваются, особенно если используются дешевые или неоригинальные аксессуары.

Если телефон перестал заряжаться, попробуйте подключить другой кабель или зарядное устройство. Вы удивитесь, но часто этого достаточно, чтобы вернуть нормальную работу.

Еще один возможный фактор – попадание влаги. Многие современные смартфоны оснащены системой защиты, которая блокирует зарядку, если устройство обнаруживает воду в разъеме. Например, на некоторых моделях появляется предупреждение о влаге в порту. В этом случае лучше отключить кабель и дать телефону полностью высохнуть.

Даже если устройство имеет защиту от воды, производители рекомендуют не подключать зарядку, пока порт не станет полностью сухим.

Иногда проблема может быть программной. Редкие ошибки системы или уведомления по типу "обнаружена влага" могут продолжать блокировать зарядку даже после высыхания. В таких случаях помогает обычная перезагрузка смартфона.

Если ни один из способов не помог, возможно, поврежден сам разъем или внутренняя электроника смартфона. В таком случае все же лучше проверить обратиться в сервисный центр – иногда ремонт требуется уже на аппаратном уровне.

