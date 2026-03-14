Юрий Кобзар

Несколько арабских стран пытались инициировать переговорный процесс.

Иран и США отвергают идею мирных переговоров на текущем этапе войны, тогда как арабские страны, напротив, пытаются дать ход дипломатии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседников издания, Оман, который выступал посредником в переговорах между Ираном и США до нынешней эскалации, неоднократно пытался возобновить дипломатический трек, но Белый дом четко дал понять, что не заинтересован в этом.

Неназванный высокопоставленный чиновник из Белого дома подтвердил Reuters, что именно Дональд Трамп отклонил эти попытки начать переговоры, поскольку он стремится ослабить военный потенциал Тегерана еще больше, чем это есть сейчас.

"Сейчас это его не интересует, и мы будем продолжать выполнять миссию без изменений. Возможно, когда-нибудь это произойдет, но не сейчас", – сказал чиновник.

Источники Reuters в Иране утверждают, что Тегеран со своей стороны тоже отклонил попытки нескольких стран договориться о прекращении огня. Иранцы говорят, что переговоры не начнутся, пока США и Израиль не прекратят свои авиаудары и не выполнят другие требования Ирана, такие как компенсация нанесенного ущерба.

Другие неназванные источники говорят, что Египет, который также ранее выступал посредником, пытался восстановить связь с иранцами. Хотя эти усилия, по всей видимости, потерпели неудачу, по словам источников, египтянам якобы удалось удержать от активного военного ответа другие страны региона, подвергшиеся ударам со стороны Ирана.

В политическом истеблишменте США произошел раскол. Как пишет Reuters, многие американские чиновники, включая некоторых советников Трампа, призывают к скорейшему прекращению войны, предупреждая о политических последствиях роста цен на бензин в самих США. В то же время другие, напротив, давят на Трампа, чтобы тот продолжал давление на Иран.

"Отказ Трампа от дипломатических усилий может свидетельствовать о том, что на данный момент у администрации нет планов по скорейшему завершению войны. По данным нескольких источников, и Соединенные Штаты, и Иран, похоже, еще менее склонны к взаимодействию, чем в первые дни войны", – говорится в публикации.

Война в Персидском заливе: последние новости

Как писал УНИАН, военная операция США против Ирана разворачивается настолько успешно, что Дональд Трамп был вынужден призвать Китай, Францию, Японию и другие страны направить свои военные корабли к Ормузскому проливу, чтобы обеспечить беспрепятственный проход танкеров по этому маршруту.

Также мы рассказывали, что Иран сумел повредить сразу 5 самолетов-заправщиков США на авиабазе в Саудовской Аравии. Заправщики играют важную роль в поддержке ударных операций Израиля и США в этой войне.

