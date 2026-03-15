Мирные переговоры по Украине угасли, поскольку Трамп переключился на Иран, - FT

США сообщили странам ЕС, что поставки американского оружия будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет ближневосточным заказчикам.

Мирные переговоры по завершению войны в Украине под руководством США фактически провалились, поскольку Дональд Трамп теряет интерес, а его война против Ирана ослабляет давление на Россию, пишет Financial Times.

Как заявили четыре дипломата ЕС, конфликт на Ближнем Востоке отвлек внимание Вашингтона от мирного соглашения. Переговоры между украинскими и российскими чиновниками при посредничестве США "действительно находятся в опасной зоне", заявил представитель ЕС.

"Ближний Восток серьезно переориентировал политическое внимание с Украины", – сказал один из дипломатов ЕС. "Для нас и для Украины это катастрофа".

Проблема с оружием

По словам дипломатов, странам ЕС сообщили, что поставки американского оружия, особенно средств противовоздушной обороны, будут задержаны, поскольку Вашингтон отдает приоритет ближневосточным заказчикам, и это будет иметь серьезные последствия для Киева.

"Это определенно проблема, потому что существует конкуренция за одни и те же активы как на Ближнем Востоке, так и в Украине", – заявила глава дипломатического ведомства ЕС Кая Каллас газете Financial Times. - "Очевидно, что сейчас внимание Америки сосредоточено на Ближнем Востоке".

Кремль не вовлечен в переговоры

Глава России Владимир Путин до сих пор в основном воздерживался от критики Трампа по поводу войны, вероятно, пытаясь помешать США еще сильнее поддержать Украину, сообщили источники. Однако в переговорах с Украиной Кремль не проявил готовности к компромиссам. В то же время американские чиновники стремились выступить посредниками в прекращении конфликта, однако, по словам людей, знакомых с ходом переговоров, они в основном были безразличны к условиям прекращения войны.

Представитель Белого дома заявил, что Трамп по-прежнему "надеется", что переговоры приведут к окончанию войны, и что американские переговорщики добились "огромного прогресса" в последние месяцы.

"Я не думаю, что россияне хотят снова вести переговоры в ближайшее время", – сказал один из участников неофициальных переговоров. "Потому что говорить не о чем".

Роль ЕС в переговорах

Лидеры ЕС скептически относятся к тому, что мирные переговоры увенчаются успехом без дальнейшего давления на Москву.

Канцлер Германии Фридрих Мерц посетил Белый дом через три дня после того, как США и Израиль начали атаку на Иран. Мерц приехал с картами и схемами, чтобы обосновать необходимость усиления давления на Москву.

Однако Трамп не горел желанием обсуждать это подробно и по-прежнему убежден, что Россия сильна, а Украина слаба, говорят люди, знакомые с ходом обсуждения. Также не было никаких признаков готовности США усилить давление на Путина.

За прошедшую неделю американские чиновники сообщили своим европейским коллегам, что дальнейших санкций против российской нефтяной промышленности не будет, заявили два дипломата ЕС.

С точки зрения Украины, Россия "несерьезно" относится к прекращению войны, учитывая ее настойчивость в требованиях, которые Киев не мог принять, заявил высокопоставленный украинский чиновник. Он преуменьшил опасения, что сосредоточение внимания Вашингтона на Иране сорвет переговоры с Россией, заявив, что Киев "посмотрит, как будет развиваться ситуация".

Трамп о войне в Украине

Ранее Трамп заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский является препятствием для заключения мирного соглашения, а российский диктатор Владимир Путин якобы "готов вести переговоры о завершении войны".

Он также заявлял, что Украина и Россия уже неоднократно были близки к заключению мирного соглашения, но каждый раз одна из сторон отступала.

Вас также могут заинтересовать новости: