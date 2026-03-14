Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны, - СМИ

В настоящее время японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования.

Правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на свои источники.

Несмотря на то, что закупить дроны можно и у Израиля, Япония считает, что именно сделка с Украиной будет менее спорной на фоне международной критики действий израильской армии в секторе Газа.

По словам журналистов, украинские беспилотники известны своей дальностью полета и устойчивостью к радиоэлектронному подавлению.

"Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БПЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными", - сообщил источник в Министерстве обороны Японии.

В то же время в феврале в интервью Kyodo News президент Владимир Зеленский рассказал об опыте Украины в "массовом производстве дешевых дронов, которые уничтожают большие дорогие беспилотники и ракеты".

По его словам, противовоздушная оборона является "решающей" для Украины в отражении российских атак, а также глава государства выразил надежду на сотрудничество с Японией в этой сфере, ведь эта страна производит зенитные ракеты-перехватчики Patriot по лицензии США.

Как добавили в издании, японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, скорее всего, в апреле, чтобы разрешить экспорт летального оружия.

"Предложение правящих партий, представленное премьер-министру Санаэ Такаичи в начале этого месяца, создало возможность для Украины получать оружие из Японии при условии, что она подписала соглашение о передаче оборонного оборудования и считается имеющей право на получение исключительного режима с учетом потребностей национальной безопасности Японии", - объяснили в материале.

Ранее Reuters писал, что Япония намерена присоединиться к "Золотому куполу" Трампа. Страна рассматривает эту инициативу как инструмент защиты от гиперзвукового оружия Китая и России.

Также Япония хочет увеличить и собственные запасы ракет, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальные угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.

Кроме того, сообщалось, что КНДР запустила десяток баллистических ракет в направлении Японии. Ракеты пролетели примерно 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров. Как сообщила японская сторона, все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.

