Япония может обменять ракеты Patriot, которые она производит, на украинские дроны, - СМИ

Правительство Японии планирует закупить ударные дроны украинского производства, чтобы укрепить свою оборону. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на свои источники.
Несмотря на то, что закупить дроны можно и у Израиля, Япония считает, что именно сделка с Украиной будет менее спорной на фоне международной критики действий израильской армии в секторе Газа.
По словам журналистов, украинские беспилотники известны своей дальностью полета и устойчивостью к радиоэлектронному подавлению.
"Хотя Япония имеет небольшой опыт в сфере БПЛА, Украина неоднократно модернизировала свои дроны за короткий промежуток времени на основе реального боевого опыта, что сделало их чрезвычайно эффективными", - сообщил источник в Министерстве обороны Японии.
В то же время в феврале в интервью Kyodo News президент Владимир Зеленский рассказал об опыте Украины в "массовом производстве дешевых дронов, которые уничтожают большие дорогие беспилотники и ракеты".
По его словам, противовоздушная оборона является "решающей" для Украины в отражении российских атак, а также глава государства выразил надежду на сотрудничество с Японией в этой сфере, ведь эта страна производит зенитные ракеты-перехватчики Patriot по лицензии США.
Как добавили в издании, японское правительство готовится смягчить правила передачи оборонного оборудования, скорее всего, в апреле, чтобы разрешить экспорт летального оружия.
"Предложение правящих партий, представленное премьер-министру Санаэ Такаичи в начале этого месяца, создало возможность для Украины получать оружие из Японии при условии, что она подписала соглашение о передаче оборонного оборудования и считается имеющей право на получение исключительного режима с учетом потребностей национальной безопасности Японии", - объяснили в материале.
Япония - последние новости
Ранее Reuters писал, что Япония намерена присоединиться к "Золотому куполу" Трампа. Страна рассматривает эту инициативу как инструмент защиты от гиперзвукового оружия Китая и России.
Также Япония хочет увеличить и собственные запасы ракет, чтобы иметь возможность сдерживать потенциальные угрозы со стороны Китая и Северной Кореи.
Кроме того, сообщалось, что КНДР запустила десяток баллистических ракет в направлении Японии. Ракеты пролетели примерно 340 километров и достигли максимальной высоты около 80 километров. Как сообщила японская сторона, все снаряды упали в воду за пределами исключительной экономической зоны Японии.